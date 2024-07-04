康龍化成(3759)跌返橫行走勢底部　有望作出反彈上望12元｜彭偉新

康龍化成去年的全年的營業額為115.38億元人民幣，同比上升12.4%，另外，期內去年全年毛利為41.16億元人民幣，同比上升9.3%，毛利增加9.3%的原因，主要是受到營業額增加12.4 %，足以抵銷營收成本14.1%的增加。集團上個年度的毛利率為35.7%，同比下降 1 個百份點。集團剛過去的年度之 EBITDA 為 24.2億元人民幣，同比增加了 1.93億元或 8.67%，另外集團去年的全年的股東淨收入為 16.01億元人民幣，同比上升 16.44%。至於季度業績來說，集團上一季度的營業額為 26.71億元人民幣，同比下降 1.9%，另外，環比下跌 10.31%，另外，上個季度的毛利率為 32.7%，同比下降3.1 個百份點。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為10.5%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 17.1%，預期集團 5 年的年複合盈利增長率會維持在 15.77%水平。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 9.2 倍，而市賬率則為 1.08 倍。

康龍化成於上一個日以8.36港元收市，全日上升0.11 港元或 1.3%。集團過去5年的平均Beta值為 0.64，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 23.4 港元，而最低位則曾見 8.19港元，股價於過去52周累計下跌 50.6%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 74.49%，以現價8.36 港元計，康龍化成的股價較50 天線低13.89%，另外，現價亦較 200 天線低 58.62%，反映出股價現處於非常低的水平，有機會在股價作出反彈下，吸引投資者。

康龍化成(3759)跌返橫行走勢底部，有望作出反彈上望12元。（資料圖片）

康龍化成的機構投資者持股比率為31.34%，並於今年2月2日至今年7月3日期間的股價共錄得8.21%的跌幅，期間，共錄得0.6 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.67 億港元，而散戶則佔當中的-0.07 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.31%；而最低則跌至-8.75%，而到7月3日當日則為 -2.81%，大戶資金動力由低位逐步回升，有助股價可以在形成見底後迅速反彈。

康龍化成股價於今年2月跌至8.62港元水平見底反彈後，股價於3月初升上12港元水平後再度見頂，其後股價於4月中再度下跌，並跌至8.25才再度回穩，而股價在5月初重返12.02港元後再度見頂，反映股價形成了橫行走勢，低位8.25港元水平會見支持，但升上12港元則見回調。股價近日持續下跌後，再度跌至8.19港元後回穩，相信股價短期仍然會以8.20港元至12港元之間徘徊，由於暫時未見有較明顯的突破訊號，投資者可以在8.30港元水平買入，上望之前阻力位12港元。只要股價未有失守8.00港元，可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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