2025年後中國鐵塔(0788)派息比率有望增加　令估值可提升｜彭偉新

中國鐵塔是內地通信鐵塔基礎設施服務提供商，集團的三個主要業務分別為鐵塔業務、室分業務，以及跨行業站址應用及信息業務，主要是針對不同類型的客戶。其中，塔類業務部門基於站址資源，與通信運營商（TSP）開展宏站及微站業務；至於室分業務部門則主要向通信運營商提供室內分佈式天線系統並連接其通信設備；另外，跨行業站址應用與信息業務部門，則主要基於網站向來自不同行業的客戶提供包括基礎設施、維護服務與電力服務在內的站址資源服務，以裝載來自不同行業客戶的不同設備並幫助其建立多類全國性或地方性網絡。



中國鐵塔去年的全年的營業額為940億元人民幣，同比上升 2.0%，另外，期內去年全年毛利為777.5 億元人民幣，同比下跌 1.4%，毛利稍為倒退 1.4%的原因，主要是受到營業額減少0.9 %，以及營收成本增加1.7 %。集團上個年度的毛利率為 82.7%，同比下降 0.4 個百份點。另外，中國鐵塔上一季度的營業額為 239.74億元，同比下降 2%，而環比稍為下跌 1.01%。另外上個季度的毛利率為 24.5%，同比上升 0.6 個百份點。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 16.7%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 14.3%，而未來的 5 年年複合盈利增長為 30.25%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 17.2 倍，市場給予集團的預測市盈率為 15.3 倍，較追蹤市盈率為低，另外，以市賬率只有 0.85 倍計算，整體估值仍然屬於偏低水平。中國鐵塔過去一年的派息比率為 67%，而集團今個財年已派發 0.04 元人民幣的追蹤年股息，相等於 3.59 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.04 元，相等於 3.99 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 2.54 厘為高。

中國鐵塔去年的全年的營業額為940億元人民幣，同比上升 2.0%。（資料圖片）

市場對中國鐵塔存有微言，主要是股價一直維持無明顯的升幅，而引發股價無上升空間的主要原因集團的業務太過穩定，無論任何的時候買入，均未有出現非常穩定的收微，不過，除著集團所設計的一系列資產在近其年開始，明年起或會進一步提升股息率，以吸引投資者。中國鐵塔於上個交易日以 1.04 港元收市，全日上升 0.01 港元或 0.97%。集團過去5年的平均Beta值為 0.25，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 1.05 港元，而最低位則曾見 0.71港元，股價於過去52周累計上升 18.39%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 7.12%，以現價 1.04 港元計，中國鐵塔的股價較 50 天線高出 8.56%，另外，現價亦較 200 天線高出 20.51%。

現時市場上共有14位分析師為中國鐵塔有進行調研及發放研究報告，而市場預期整體估值的合理價為1.13港元，雖然升幅仍然有限，不過,若果我們把10個投資模型的，去計算集團的合理價，則可以見1.46港元，較現價1.04港元仍然有接近40%的上升空間。

中國鐵塔的機構投資者持股比率為29.35%，並於今年2月5日至今年7月4日期間的股價共錄得18.18%的升幅，期間，共錄得30.87 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的25.37 億港元，而散戶則佔當中的5.52 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上36.38%；而最低則跌至-13.68%，而到7月4日當日則為16.36%。投資者可以在1.04港元水平買入，上望1.46港元，至於股價一旦跌穿6月20日的低位0.98港元，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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