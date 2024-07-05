歐盟對華電動汽車加徵臨時關稅　多家車企反對　寶馬：完全行不通

7月4日，歐盟委員會發布公告稱，歐盟委員會在對中國電動汽車（BEV）進行為期9個月的反補貼調查後，決定對來自中國的電動汽車進口徵收臨時反補貼稅。繼中國商務部表示強烈反對後，國內外多家車企亦相繼表態。其中德國老牌車企寶馬集團更表示，歐盟對中國電動汽車征收額外關稅的做法完全行不通。



此臨時關稅將於2024年7月5日生效，最長持續4個月。其中，上汽集團加徵稅率為37.6%，吉利為19.9%，比亞迪為17.4%；其他配合歐盟調查的車企平均加徵稅率為20.8%，未配合調查的車企加徵稅率為37.6%。相比歐盟在6月12日披露的數據，本次確定的稅率有輕微下調。

7月4日下午，中國商務部發言人何亞東表示，對於歐盟對華電動汽車反補貼調查，中方已多次表示強烈反對，主張通過對話協商妥善處理經貿摩擦。6月22日，王文濤部長與歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行視頻會談，雙方商定基於事實和規則兩大支柱，就妥善處理該案立即啟動磋商。截至目前，中歐技術層面已舉行多輪磋商。何指出，目前距終裁還有4個月窗口期。希望歐方同中方相向而行，展現誠意，抓緊推進磋商進程，基於事實和規則，盡快達成雙方均可接受的解決方案。

另一方面，國內外多家車企近日亦相繼表態。7月4日，蔚來汽車表示，密切關注並跟進歐盟反補貼調查的相關進展與措施。目前，蔚來在歐洲市場將保持其在銷產品的定價，並將根據關稅政策的進展而評估市場策略。在歐洲，蔚來將繼續服務好蔚來用戶。公司相信適當的市場競爭對用戶有益，並希望在2024年11月實施最終措施之前與歐盟達成解決方案。小鵬汽車則表示，公司正在積極評估在歐洲建立本地製造能力的可行性，並採取適當措施滿足市場需求，所有等待交貨的當前消費者和在新關稅生效前下訂單的未來客戶將不受任何價格上漲的影響。

齊普策強調歐盟對中國電動汽車徵收額外關稅的做法完全行不通。（和訊網）

德國老牌車企寶馬集團董事長齊普策則強調，歐盟對中國電動汽車徵收額外關稅的做法完全行不通，不僅不能提升歐洲汽車製造商的競爭力，反而可能會損害那些在全球範圍內積極開展業務的企業。而且，加徵關稅還會限制對歐洲消費者的電動汽車供應，從而延緩歐洲交通行業的低碳發展進程，也嚴重破壞了歐盟一貫倡導的自由貿易原則。

此外，德國汽車工業協會（VDA）也多次表明立場。7月3日，協會再度在官網發文表示，歐盟計劃中的關稅將使成功推動電動出行及實現巴黎氣候目標變得更加困難，還會損害歐洲消費者和歐洲企業的利益；由於從中國出口到歐盟的車輛中，有很大一部分來自歐洲和美國製造商，事件還會影響到歐洲企業及其合資企業，宣布的反補貼關稅對歐洲企業有時甚至比對中國企業更高。

歐盟中國商會4日則表示，歐方應積極推動中歐汽車領域未來在技術創新、基礎設施、標準互認等方面的協同，發揮政策支持與引導作用。歐盟中國商會呼籲歐方回歸到促進自由貿易和全球合作的多邊主義做法，而不是訴諸保護主義和加征高額關稅。