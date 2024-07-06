歐對華電動車徵反補貼稅　中國汽車工業協會：罔顧事實　不能接受

6月12日，歐委會發布關於對華電動汽車反補貼調查的初裁披露，擬對進口自中國的電動汽車徵收臨時反補貼稅。7月4日，歐盟委員會發布公告稱，決定對來自中國的電動汽車進口徵收臨時反補貼稅。7月6日，中國汽車工業協會發文批評歐盟委員會罔顧事實，堅持認為中國電動汽車產業存在高額「補貼」，對歐盟電動汽車產業帶來損害，並擬對中國出口的電動汽車徵收臨時性反補貼稅，協會對此深感遺憾，並表示堅決不能接受。



中國汽車工業協會表示，自去年10月歐盟委員會啟動對中國電動車開展反補貼調查以來，中國汽車產業界從維護中歐汽車產業鏈安全穩定大局出發，積極配合調查，相關企業均按照調查部門要求認真提供材料。然而，在調查中，歐方預設調查結果，傾向性地選取抽樣企業，濫用調查權，隨意擴大調查範圍，嚴重扭曲調查結果。

近年來，中國新能源汽車產業發展迅速，受到全球的廣泛關注，電動汽車產品也深受包括歐盟在內的全球消費者的喜愛。中國電動汽車出口不僅給當地消費者提供了良好的消費體驗，也為當地電動汽車市場培育和產業發展做出積極貢獻。

自中國改革開放以來，中歐汽車產業已經開展了近四十餘年的良好合作，產業鏈深度融合，形成了「你中有我，我中有你」的命運共同體。在全球新一輪科技變革的浪潮中，中歐主要汽車企業間在電動化、智能化、網聯化方面正在開展更為深度的合作，共同為促進全球汽車科技進步、綠色轉型做出積極貢獻。

協會希望歐盟委員會不要將當前產業發展必經的階段性整車貿易現象視為長遠的威脅，更不要將經貿問題政治化，濫用貿易救濟措施，要避免損害和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈，維護公平、非歧視、可預期的市場環境；並希望歐盟汽車產業界理性思考、積極行動，共同維護當前雙方合理競爭、互利共贏的局面，共同推動全球汽車產業的健康可持續發展。