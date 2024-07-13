羅兵咸香港辦事處傳開始調整人手　陸續約談員工

近期接連流失國企客戶的羅兵咸永道，繼日前傳出京滬兩地合共裁減百名員工消息後，有本地傳媒引述消息人士指出，該會計師事務所在香港的辦事處開始調整人手，有團隊逾10%成員會被約談離職。除提供審計服務的金融服務業務外，包括諮詢業務在內的非金融業務亦面臨縮減人手。



據《經濟日報》引述消息人士指出，羅兵咸在今年6月已完成員工績效評估，今年會更有更多員工獲評為第4級或以下，當中有不少人被直接勸退。以往評級處於第5級員工才會被約談離職，獲評第4級的員工則會提出改善績效方案，在期限內不達標才離職。消息人士指出公司要求員工在7月中旬前提出自願離職，1個月通知期後離職，否則在8月中旬按裁員處理，意味屆時或不獲發推薦信。

報道引述羅兵咸回覆時指出﹕「由於外部客觀情況的變化，我們根據市場需求相應優化了組織架構。我們一直珍視人才並持續多年大力投資於人才培養，此次調整是艱難的決定。我們正逐步與員工展開充分的溝通，並確保調整方案遵守中國勞動法相關規定。」

另指其餘三大承接羅兵咸流失的生意

此外羅兵咸近期不獲大客續約，又指出其餘三大會計師事務所相繼承接羅兵咸流失的生意，並向羅兵咸的員工招手。