吉利母企高級副總裁冀內地汽車業走出內捲怪圈　朝向健康競爭世界

內地汽車業大打價格戰，吉利（0175）母公司吉利控股高級副總裁楊學良指出要積極面對「內捲」挑戰，早日走出「內捲」怪圈，為汽車產業健康發展及全球化進程作出貢獻。



楊學良在2024中國汽車論壇上指出，所謂的「內捲」，就是在自由市場裏，通過競相降價，展開簡單粗暴的競爭；在相對穩定的市場需求下，不講規矩、不講武德，不顧質量和安全，不顧行業法規要求，只為一己市場份額，擾亂競爭秩序，市場環境亂成一團麻；低水平競爭，沒有質量的增長，沒有後勁的發展；只顧眼前，不顧長遠，不斷重複地簡單再生產，只求量的增加，不求質的突破，沒有進步，對行業是飲鴆止渴、對國家不負責任、對消費者錯誤引導。

波蘭首款電動汽車品牌Izera到2022年底選擇與中國吉利公司合作，該項目才取得實質性進展。圖為Izera SUV車型。（Izera官網）

內致各方走向失敗

他稱，「內捲」的結果就是讓參與「內捲」的各方共同走向失敗，最終因失血而共同死亡。希望「捲」這個字眼能從中國汽車行業的字典裏消失，「捲」字一日不消，中國汽車就不會真正走遍全球。

楊學良呼籲，必須研究如何擺脫「內捲」，走出「內捲」怪圈，走向健康的競爭世界，走上規範的發展軌道，這不僅是一個汽車公司的責任，更關係到整個中國汽車行業的前途命運。