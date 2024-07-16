Ares Management擬購豪宅凱玥項目貸款多數權益　進洽談最後階段

另類投資管理公司Ares Management Corp.於今年5月傳出，擬洽購中資內房合景泰富（1813）及龍光（3380） 合資發展的鴨脷洲豪宅「凱玥」項目，價值102億港元的貸目貸款多數權益後，據外電報道，交易已進入洽談的最後階段。



據知情人士指，這家另類投資管理公司最快將於周三提出正式收購要約，而據指Ares Management在4月份提出了每1元面值的銀團貸款，報價為0.95元。

85%貸款貸款人指示性同意

報道引述其中一位知情人士指，Ares Management已獲得持有約85%貸款的貸款人指示性同意。在收到Ares Management的報價後，願意出售這筆在今年8月底到期貸款的銀行將尋求內部批準，並預期此過程預計需要一到兩周的時間。

這筆102億元的貸款，由已違約的內房股龍光及合景泰富提供擔保，用於「凱玥」的開發，而截至7月10日，該項目295套住房中只售出約30套。

報道指，Ares Management並無立即回復置評請求。而合景泰富本港和廣州辦事處，電話均無人接聽。龍光香港辦事處的一名人員拒絕發表評論。