畢架山緹外分層大宅2.5億沽　鴨脷洲凱玥沽1伙、呎價僅2.43萬

豪宅新盤持續錄得大額成交。當中嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，於今日（7月2日）成功以2.5億元招標售出一伙分層大宅，呎價高達56,167元。



售出的單位為第3座6樓B室分層大宅，實用面積為4,451平方呎，屬四房四套另加雙工人房間隔。單位最新連2個車位以2.5億元成交，折合呎價約56,167元。發展商表示，項目至今累售19伙，總成交金額達62.8億元，平均成交呎價約61,700元。

九龍塘畢架山「緹外」（緹外網站圖片）

鴨脷洲凱玥四房大宅4140萬沽

正在推進境外債務重組事宜的龍光（3380）與合景泰富（1813），旗下鴨脷洲豪宅新盤凱玥最新再沽一伙，單位為第6座7樓A室，實用面積1697平方呎，四房間隔，成交價4,140.6萬元，折合呎價約24,396元。

資料顯示，龍光與合景泰富於2017年2月斥168.56億元高價投得「凱玥」所在的鴨脷洲利南道臨海地，每平方呎樓面地價22,118元，為當時香港歷來地價最高的住宅地，兩間公司各自持有項目一半股權。