鴨脷洲豪宅凱玥四日沽11伙、套現逾6億 呎價約2.6萬至2.87萬
撰文：蔡偉南
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正在推進境外債務重組事宜的龍光（3380）與合景泰富（1813），旗下鴨脷洲豪宅新盤凱玥，今日（22日）招標售出3伙，分別為1座7樓A室及B室，以及1座12樓B室，實用面積1,956至2,247平方呎，成交價逾5,177.72萬至逾6,448.03萬元，成交呎價26,471至28,696元，單日套現逾1.79億元。
該盤在上周五（19日）已率先沽出8伙，有關單位分布於第1座、實用面積1,956至2,247方呎，均為四房單位，成交價5,085.6萬至6,454.55萬元，合共涉資逾4.66億元，成交呎價約2.6萬至2.87萬元。
項目提供295個單位
資料顯示，龍光與合景泰富於2017年2月斥168.56億元高價投得「凱玥」所在的鴨脷洲利南道臨海地，每平方呎樓面地價22,118元，為當時香港歷來地價最高的住宅地，兩間公司各自持有項目一半股權。
項目已建成6座住宅大樓，合共提供295個單位，標準分層提供三房兩套至四房四套間隔，另設頂層複式、大平層及平台花園等特色戶型，實用面積1,340至9,663平方呎。
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