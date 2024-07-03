許正宇指港投公司加速港創科生態圈構建　爭取一定投資回報

財經事務及庫務局局長許正宇以書面答覆議員提問時表示，香港投資管理有限公司希望發揮「耐心資本」的影響力，透過投資加簽訂合作協議，加速香港創科生態圈的構建，並爭取一定的投資回報。



許正宇稱港投公司6月開始落實部分直接及共同投資項目，圍繞硬科技、生命科技、新能源、綠色科技等主題，均聚焦具備前沿技術或處於關鍵行業的企業，屬中長期投資。

他表示，港投公司計劃與思謀集團攜手加速推動人工智能大型語言模型前沿技術在香港的持續開發和應用，為香港的經濟和社會發展作出貢獻。戰略合作協議的主要內容包括思謀集團將在香港創立首個人工智能研究院，着力培養香港年青人才在人工智能的發展；在未來的發展規劃中，會優先考慮以香港作為上市地；以及投入資源提升香港的算力水平等。

稱港投公司體現合理回報需時

許正宇又稱，考慮到港投公司的運作還處於起始階段，投入的資金需要時間才能合理體現回報。

此外，港投公司投資的另一重要政策目標是助力提升香港中長期的競爭力，因此董事會今年給行政總裁訂下的工作目標和績效指標主要包括管治和投資機制的建設；團隊的建立；與本港、內地和海外的投、產、學、研界別建立廣泛和緊密聯繫；物色優質的投資項目、企業和合作夥伴，以及推動本港創科生態圈的構建。