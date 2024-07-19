金發局︰港應同時尋覓內地以外機遇　倡研究伊斯蘭金融吸相關人才

在地緣政治加劇等背景下，港府近年積極擴大「朋友圈」，希望加強與中東及東盟等國家的聯繫。金發局副主席馮華健表示，香港過往過於依賴內地經濟發展，其實應該積極探索內地以外的機遇，例如研究伊斯蘭金融，在與中東與東盟交往時會有相關需求，香港應去學習研究相關法律，從印尼、馬來西亞、中東沙地及阿聯酋等地去吸引相關方面的專家人才。

香港在伊斯蘭金融方面具先天優勢

馮華健認為，香港在發展伊斯蘭金融方面具備優勢，包括本身為自由開放的金融中心，在殖民地時期已有不少來自東南亞等地的伊斯蘭教徒，較能接受外來文化，在溝通方面也會比較容易。

對於吸引中東等朋友香港是否準備好，金發局主席李律仁表示，準備是永遠都不會夠的，但建議先有軟件再推動硬件配套，前者包括學習英語以外的相關外語，後者隨著朋友訪港數目增加，相信市場會推出更多硬件如伊斯蘭餐廳等，去迎合其需求。

金發局主席李律仁﹙左３﹚及副主席馮華健﹙左４﹚。﹙顧慧宇攝﹚

擴大朋友圈可軟件先行

美國總統大選在即，市場預計特朗普將回朝，料中美貿易衝突及地緣政治將進一步加劇，香港也將處於不利地位。但李律仁認為，世界形勢包括經濟大勢，不會因一人而有所改變。

他指出，內地經濟從快速增長到目前的持續增長，而增速仍明顯快於其他主要經濟體，香港在此背景下，角色也從被動的橋樑，轉變至超級聯繫人，需要在人民幣國際化方面發揮重要作用，並不斷豐富產品及服務。

另外，在推動家族辦公室業務方面，需要建立相關生態系統。而香港本身在家辦業務方面已具備優勢，包括多元化的投資選擇，於此同時，也有人才及交通基建配合。