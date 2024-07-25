積金評級料7月份強積金人均賺約900元　呢個國家股票回報最好

積金評級公布，強積金於7月份錄得溫和正回報，以港元計算，7月份月初至今投資收益約 42億元，即475萬名強積金成員平均獲利約900元，今年迄今投資收益約639億元，每位成員平均收益約13,400元。

該機構指，7月初至今投資收益約0.79%，如能維持正數，這將是強積金在今年第 5 個月錄得正回報；預計今年迄今收益約為 5.98%。計入7月份供款後，7月底強積金總資產有望升至約1.23萬億港元（較6月底增加約82億元，今年至今增加約935億元），如能實現這目標，將再次創下強積金總資產歷史新高位，相當於475萬名強積金成員平均賬戶結餘約為259,600元。

積金評級預計，日本股票基金將在7月份和今年迄今的強積金表現榜上排名第一，美國股票基金和環球股票基金分別位列第二及第三位。日本股票基金今年迄今累計升幅約 16.82%，這是自強積金推出以來該基金類別第三個最佳的首7個月累計表現；而美國股票基金和環球股票基金今年至今累計升幅分別約為15.77% 和 11.75%，這是第五個最佳的首7個月累計表現。

獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，隨著投資者將資金從美國所謂的「七巨頭」中轉出，美國股市正在發生調整，而先前被忽視的規模較小、估值有吸引力的公司將成為主要受益者，而大型科企卻受損。