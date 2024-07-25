滙豐推全港最大型優惠計劃　涵蓋逾萬個商戶　即睇「點攞著數」！

滙豐宣佈推「一戶萬賞，豐more全城」優惠網絡，並將與逾千個本地及國際零售品牌合作，將其打造為全港最大的銀行客戶優惠計劃，包括本地及海外逾萬個商戶點的優惠，惠及所有滙豐香港個人客戶，旨在推動本地消費。



大部分港人不清楚扣帳卡優惠

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理兼主管伍楊玉如表示，滙豐在一項關於香港人消費習慣的調查顯示，高達八成的受訪者並沒有留意除了信用卡以外，還有銀行扣賬卡及其他非信用卡優惠。故滙豐宣佈，今日（25日）起，客戶憑滙豐扣賬卡於本地及海外的指定商戶付款，可享多個消費優惠，包括大部份滙豐信用卡的全年優惠。

滙豐推全港最大型優惠計劃，涵蓋海外商戶。（陳葦慈攝）

港人衣食住行改變 推全新客戶優惠網路涵蓋海外商戶

調查亦指，港人衣食住行模式改變。現時每三個香港人中，就有一個更注重購買營養補充品，而有七成受訪者表示更注意身體健康。且香港人越食越高質，近七成受訪者會消費較高級的餐廳。另外，疫情後近五成受訪者更頻繁去旅行，過去一年受訪者平均出遊達6次。

伍楊玉如表示，大部分香港人的旅遊開支較疫情前高，故因應港人消費模式改變，此次的全新優惠網絡涵蓋不僅本地商戶，更包括海外商戶，合共一萬間，為全港最大型的優惠計劃。當中更涵蓋20多個國家，包括港人喜愛的日本、韓國等地，及支持眾多港人最愛的品牌。是次全新優惠網路不設門檻，只要是滙豐客戶，即可享用。她形容，是次活動是回應了香港人在本地消費、旅遊及消費獎賞方面的三大趨勢。