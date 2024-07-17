PayMe手續費｜8.19起非滙豐信用卡用戶增值收1.2％　3方法可豁免

PayMe從2024年8月19日起，將對非滙豐信用卡增值的用戶收取1.2%的手續費，經常使用PayMe進行個人轉賬的用戶或將受影響。不過，其實PayMe也有提供3個情況可豁免收費，詳情是怎樣？即睇下文！



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PayMe自2017年推出以來，已經累積了超過300萬的用戶數，只要打開手機App，一掃PayCode 即可付款。然而，PayMe宣佈將於2024年8月19日起，向非滙豐信用卡增值的用戶收取1.2%的手續費，以後透過PayMe進行交易，可能就要支付額外費用。

PayMe宣佈將於2024年8月19日起，對非滙豐信用卡增值的用戶收取1.2%的手續費。（PayMe）

PayMe收手續費詳情

PayMe用戶使用非滙豐信用卡進行增值時，將會被收取增值金額的1.2%手續費。例如，如果增值$100，PayMe將會額外收取手續費$1.2，而每月的手續費上限設定為12元。透過滙豐信用卡或任何銀行戶口增值的用戶則維持免收手續費。

PayMe用戶在以下兩種情況使用非滙豐信用卡進行增值時，須支付1.2%的手續費：

1. 增值錢包結餘：

如點按「快捷功能」下或「我的帳戶」內的「增值」按鈕，再使用非滙豐信用卡增值。

2. 向朋友過數時增值：

向朋友過數時使用非滙豐信用卡增值。

PayMe收手續費｜3情況下可豁免收費

不過，PayMe的用戶也不用過份擔心，因PayMe仍提供3種豁免手續費的情況，以後使用時多加注意便沒問題了。

1. 用戶在商店付款時餘額不足需要增值：

當用戶在商店付款時餘額不足而需要增值，且交易金額達到或超過$30，則無論使用何種方式增值，都將豁免手續費。

2. 通過任何銀行戶口增值：

用戶通過任何銀行戶口增值，即使不是滙豐銀行的戶口，都將豁免手續費。

3. 使用滙豐信用卡增值：

用戶使用滙豐信用卡增值時，可以豁免手續費。

PayMe收手續費｜消費滿$30可享手續費回贈

滙豐表示，PayMe自2017年推出以來一直讓客戶免費使用。而在最近一次業務檢討後，決定由2024年8月19日起，對透過非滙豐信用卡增值結餘或向朋友轉帳時增值的用戶收取1.2%手續費，每月手續費上限為12港元。

發言人還指出，該收費屬低於業界的平均水平。直至2024年底，使用非滙豐信用卡增值的用戶，只要在任何接受PayMe付款的商店消費滿$30或以上，即可獲得手續費回贈，但仍需遵守相關條款及細則。

只要在任何接受PayMe付款的商店消費滿$30或以上，即可獲得手續費回贈。（資料圖片）

（全文完）

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