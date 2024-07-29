港青投資偏好調查　中銀香港︰逾半冀40歲前達理財目標　偏好股票

年輕人對銀行服務及理財需求持續增長，中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示，今年該行首5個月年輕客戶（18至35歲）數目按年增15%，當中投資交易筆數按年上升超過3成，證券開戶增近1倍，美股交易增1.5倍，港股碎股易也有雙位數字增長。而這些客戶的投資也屬多元化，投資基金、債劵、結構性產品的活躍投資人數亦持續上升，智選基金組合交易筆數按年上升近1.5倍。



中銀香港調查顯示，港年輕人有約50%具備投資經驗，平均25歲開始投資，認為股票能夠幫助其增值財富。具備投資經驗的受訪者中，近70%有投資股票經驗。（梁鵬威攝）

證券開戶增近1倍

溫晞文表示，年輕客戶在資產配置方面，較大部份為活期存款及定存，其他為不同的投資。預計隨著這些客戶的理財需求上升，及該行在大學校院等提升滲透，今年全年年輕客戶數目能夠保持雙位數增長。年輕客戶會選擇門檻較低及簡單易用的投資產品或平台，例如中銀香港的碎股易及基金投資。他們並偏好使用手機銀行，95%交易為透過手機進行。

中銀香港近期並進行市場調查，訪問18至35歲近700位年輕人，發現逾90%已訂立理財目標，逾50%希望40歲前達到相關目標。受訪者中有約50%具備投資經驗，平均25歲開始投資，認為股票能夠幫助其增值財富。具備投資經驗的受訪者中，近70%有投資股票經驗，一半表示展開投資契機的是因為得到專業人士教路，最常透過社交媒體渠道提升理財知識。

預計全年年輕客戶數目能夠保持雙位數增長

其餘未有投資經驗的受訪者，60%有興趣投資，但大半部分限於沒有相關知識及時間，而未能開展第一步，希望得到KOL 或者專業人士指導。

在支付方面，溫晞文表示，今年首5個月年輕客戶信用卡簽賬按年增20%，本地及海外簽賬均有增長，當中與旅遊相關的消費增1.5倍，今年內中銀萬事達卡扣賬卡將延伸到特選年輕客戶。