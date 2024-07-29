積金局稱首個受託人將帳戶資料轉至積金易　第2個受託人今起加入

積金易平台上月26日投入運作，積金局主席劉麥嘉軒發表網誌表示，第一個強積金受託人的強積金帳戶資料經已全數成功轉移至積金易，成為積金易正式運作後第一個加入的強積金計劃。在剛過去的一個多月，積金局和積金易平台公司積極協助該強積金計劃的成員和僱主註冊積金易並提供支援，讓他們適應管理強積金的全新模式，以及在積金易投入運作後的供款安排。同一時間，團隊亦協助第二個受託人作好準備，由今天（7月29日）起加入積金易。



運作一個月以來的整體情況大致暢順

劉麥嘉軒表示，積金易運作一個月以來的整體情況大致暢順，平台的工作人員亦努力為用家解決不同問題。早前曾向公眾呼籲，計劃成員和僱主無須心急，應配合強積金計劃加入積金易的時間表，進行註冊。自6月12日開始接受註冊，截至7月25日，這一個多月有超過20,000用戶註冊積金易。

而積金易的流動應用程式亦錄得超過31,000次下載，相信隨著更多強積金計劃陸續加入，註冊及下載量會繼續增加。根據平台投入運作後的初步數據，僱主以數碼形式透過「積金易」為僱員加入計劃及提交供款資料，以及僱員轉換基金及提取強積金佔此等交易總數約60%。相對過往只有不足三成半交易以數碼方式進行，以「積金易」運作第一個月，數碼使用率增長近倍，實在是一個令人鼓舞的開始。「積金易」的服務團隊會繼續盡最大努力，提供各種支援，協助用家使用「積金易」的電子服務，而不再依賴紙本交易。