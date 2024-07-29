聯儲局線人料當局本周減息機會低　料釋出9月減息信號

美國聯儲局將於周四（1日）凌晨公布議息結果。有「聯儲局線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos認為當局在今次會議減息機會不大，但相信會發出9月減息信號。



Nick Timiraos指出本周的議息會議或讓聯儲局主席鮑威爾確立主意，傾向盡早行動。鮑威爾一直以來均在權衡過早減息與等待太久之間的利弊。

美國聯儲局大樓外觀。（Reuters）

料本周議息會議減氏機會不大

Nick Timiraos指出就算減息理由日多，但相信聯儲局於本周減息機會不大，原因之一在於即將的減息為一系列減息行動首次。以往通脹曾出現高於官員預期情況，認為他們希望看到更多證據顯示通脤真正降溫，之後才會跨過減息的門檻。不過Nick Timiraos亦指出已更多聯儲局官員認為，太遲減息會破壞經濟「軟著陸」。

早前鮑威爾曾指出，在勞動力保持健康發展的同時，通脹率降至局方的2%目標水平為頭等大事。