聯儲局線人料當局本周減息機會低 料釋出9月減息信號
撰文：張偉倫
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美國聯儲局將於周四（1日）凌晨公布議息結果。有「聯儲局線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos認為當局在今次會議減息機會不大，但相信會發出9月減息信號。
Nick Timiraos指出本周的議息會議或讓聯儲局主席鮑威爾確立主意，傾向盡早行動。鮑威爾一直以來均在權衡過早減息與等待太久之間的利弊。
料本周議息會議減氏機會不大
Nick Timiraos指出就算減息理由日多，但相信聯儲局於本周減息機會不大，原因之一在於即將的減息為一系列減息行動首次。以往通脹曾出現高於官員預期情況，認為他們希望看到更多證據顯示通脤真正降溫，之後才會跨過減息的門檻。不過Nick Timiraos亦指出已更多聯儲局官員認為，太遲減息會破壞經濟「軟著陸」。
早前鮑威爾曾指出，在勞動力保持健康發展的同時，通脹率降至局方的2%目標水平為頭等大事。
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