滙豐環球稱港地產商業務前景見改善　削減派息周期結束在望

滙豐環球研究發表報告指出，隨著有跡象表明地產商業務前景開始改善，削減派息周期或結束在望。雖然部份仍面需臨艱苦情況，但預期有其他公司發出盈利增長回歸訊號，並列出行業三個關鍵因素，盈利改善﹑股息吸引力及潛力下滑。



滙豐研究指出香港房地產行業7月開始跑贏大市。上半年本港新盤銷售額為1,010億元，超過2023年全年。該行又指出縱使市場存在經濟逆風及旅遊業復蘇弱於預期等問題，惟部份公司去槓桿化，或份錄得錄銷售額回升，有些公司業務前景開始改善。隨著業務正常化，應有助結束減派息周期從而使房地產行業更具吸引力。

滙豐研究預期鑑於新樓推售價調整，以及潛在資產減記，預期地產商盈利能力將惡化。然而由於發展商更積極主動推售，其銷售和盈利前景景應有改善。該行又指出考慮到香港經濟疲軟，以及居民及遊客的消費降級，零售業復蘇步伐較為溫和。不過部份企業可能會開始恢復調整商場租金，又指出辦公室業主將面臨租金及出租率挑戰，提供的指引會較謹慎。