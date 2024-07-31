劉鳴煒累捐逾億研究中國問題　揀倫敦國王學院原因好簡單｜溫多娜

富商劉鑾雄（大劉）長子劉鳴煒一向關心香港社會及青年事務，也出錢鼓勵學術界對中國問題作出研究，這點外界卻鮮有談及。

原來，他向倫敦國王學院先後捐贈了至少1,100萬英鎊（約1億多港元），主要支持其建立中國研究所，研究中國問題。至於為何是倫敦國王學院？原因好簡單，劉鳴煒曾負笈英國，在倫敦國王學院取得法律學士和博士學位。

溫多娜八到，早於2012年劉鳴煒便向母校捐贈600萬英鎊，以支持中國研究所的建立，並因而獲母校將研究所命名為「劉氏中國研究所」（Lau China Institute）。研究所提供碩士及博士學課程，內容涵蓋中國經濟、政治、環境、社會、人類學及國際關係，時至今天已成為英國最大的中國問題研究中心，其主任布朗（Kerry Brown）於2020年因「講好中國故事，傳播中國聲音」，獲得中國政府智庫頒發獎項。

研究所之成立，一向相安無事，但近日有英國非營利組織「英中透視」（UK-China Transparency）公布一份報告，質疑該研究所和中國關係密切 ，更稱劉鳴煒曾擔任香港政府顧問，因而向初級法庭起訴，盼爭取資訊公開，包括資金用途。

倫敦國王學院發言人向外界解話，稱根據學院維護和保護學術自由的職責，以及健全的倫理審查和接受捐贈政策，國王學院全球事務學院所有研究所的運作都完全獨立於捐贈者，捐贈者對研究所進行的任何研究重點沒有任何影響力。就「英中透視」（UK-China Transparency）質疑，溫多娜聽落，暫時據報的理據不算十分充分，不過近年中美兩大陣營衝突加劇，許多事情突起波瀾，可謂見慣不怪。