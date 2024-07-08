鄭志剛會晤泰國總理　密斟兩大話題　收泰特色見面禮｜溫多娜

新世界發展 （0017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛人脈甚廣，外電就報道指，他今日﹙8日﹚與泰國總理賽塔·他威信﹙Chai Wacharonke﹚見面，報道仲話新世界看好泰國在基建、數字金融及旅遊業上的投資潛力，包括規模達到290億美元的陸橋（land bridge）計畫。

泰國作為東盟第二大經濟體，發展潛力不在話下，但據溫多娜了解，鄭志剛今次是以私人身份與泰國總理見面，幫忙說好香港故事。鄭志剛身兼文化藝術盛事委員會及香港財富傳承學院主席，見到泰國總理，自然捉實對方大談文化IP及家辦公室兩大話題。

鄭志剛之後在其IG發Story亦有提及今次見面，並寫上「中泰文化交流」及「Fortifying economic and cultural bonds in talks with Thai Prime Minister」，明顯想幫手穿針引線。泰國總理亦十分好客，送了一個具泰國元素的中式錦盒予鄭志剛。

據福布斯(Forbes)2023年泰國50大富豪榜，榜上富豪總財富增加15%，達到1,730億美元，殊不簡單，而睇過泰國廣告的人都知道，泰國文化軟實力不容小覷，鄭志剛今次與賽塔·他威信一會，相信收穫不少！