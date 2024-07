鄭志剛會晤泰國總理　密斟兩大話題　收泰特色見面禮｜溫多娜

新世界發展 (0017) 執行副主席兼行政總裁鄭志剛人脈甚廣,外電就報道指,他今日﹙8日﹚與泰國總理賽塔·他威信﹙Chai Wacharonke﹚見面,報道仲話新世界看好泰國在基建、數字金融及旅遊業上的投資潛力,包括規模達到290億美元的陸橋(land bridge)計畫。

泰國作為東盟第二大經濟體,發展潛力不在話下,但據溫多娜了解,鄭志剛今次是以私人身份與泰國總理見面,幫忙說好香港故事。鄭志剛身兼文化藝術盛事委員會及香港財富傳承學院主席,見到泰國總理,自然捉實對方大談文化IP及家辦公室兩大話題。

鄭志剛之後在其IG發Story亦有提及今次見面,並寫上「中泰文化交流」及「Fortifying economic and cultural bonds in talks with Thai Prime Minister」,明顯想幫手穿針引線。泰國總理亦十分好客,送了一個具泰國元素的中式錦盒予鄭志剛。

據福布斯(Forbes)2023年泰國50大富豪榜,榜上富豪總財富增加15%,達到1,730億美元,殊不簡單,而睇過泰國廣告的人都知道,泰國文化軟實力不容小覷,鄭志剛今次與賽塔·他威信一會,相信收穫不少!