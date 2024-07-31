美股｜議息結果將公布　道指早段升百點　Nvidia帶動納指飆逾2%

市場等候聯儲局稍後公布的議息結果，以及聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）會後發表講話。美股周三（7月31日）早段上揚，道指升近百點。受AMD、Nvidia 等晶片股帶動，納指反彈逾2%。



截至本港晚上10時52分，道指報40,861點，升118點或0.29%；納指報17,541點，升393點或2.30%；標普500指數報5,517點，升81點或1.50%。

圖為路透社2023年3月6日發布的設計圖片，可見一部顯示美國晶片製造商英偉達（NVIDIA，又譯輝達）標誌的智能手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

晶片股急漲 Nvidia升逾一成 AMD漲近6%

前一天公布季績的AMD上調今年人工智能（AI）晶片銷售預測，股價暫飆升5.76%，帶動其他晶片股上漲。AI晶片龍頭Nvidia 暫漲10.31%，Intel漲1.06%，博通 (Broadcom）漲 8.71%。

聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，市場普遍預期將維持基準利率不變，但可能暗示9月減息。

油價：圖為2022年6月12日，美國洛杉磯一名男子在油站為汽車加油。（AP）

7月私企職位增長少於預期 油價反彈近3%

其他數據方面，美國7月ADP私人企業職位增加12.2萬個，少於市場預期及前值的15萬個。

油價大幅回升，紐約原油期貨現時每桶報76.92美元，升2.19美元或2.93%；倫敦布蘭特期油報79.93美元，升1.86元或2.38%。