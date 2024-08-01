美國議息｜聯儲局維持利率不變　重申對通脹下調更有信心前不減息

美國聯儲局周三（7月31日）公布議息結果，一如預期連續第8次維持利率不變，符合市場預期，聯邦基金指標利率仍介乎5.25至5.50厘區間，續為美國聯邦基金利率23年來最高。聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明稱，委員們一致同意此次的利率決定，稱通脹朝2%下調的目標在過去幾個月取得一定進展，但重申在對通脹下調有更大信心前不會減息，聲明並未發出9月減息信號。



聯儲局為遏制美國通脹率，持續維持高利率政策。（美聯社）

FOMC聲明指出，近期指標表明，美國經濟活動繼續以穩固的步伐擴張。就業增長有所放緩，失業率有所上升，但仍處於低位。過去一年中，通脹有所緩解但仍然略高。最近幾個月，委員會認為在實現通脹回落至2%的目標上，取得了進一步進展。

委員會表示，經濟前景仍不確定，委員會在調整政策前，將仔細評估新數據、不斷變化的前景，以及平衡風險。委員會認為，除非對通脹朝2%目標下調有更多信心，否則不適合減息。聲明重申，如果出現可能妨礙實現目標的風險，委員會將準備適當調整貨幣政策立場。

聯儲局對上一次宣布加息為去年7月，為聯儲局2022年3月展開緊縮週期以來，第11次加息行動。 芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch 工具顯示，市場認為7月份減息的可能性接近零，但普遍預期會在9月宣布減息。

圖為2023年12月6日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（REUTERS）

道指升逾300點 納指漲近2.5%

美股在聯儲局公布議息結果後維持漲勢，市場仍等待聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）發表講話。截至本港凌晨2時15分，道指報41,054點，升311點或0.76%；納指報17,569點，升421點或2.46%；標普500指數報5,526點，升90點或1.66%。