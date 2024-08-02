人行顧問罕見評經濟政策太保守　籲刺激消費「直接給老百姓發錢」

中國人民銀行顧問罕見地評北京經濟政策過於保守，敦促政府加強財政刺激並推高通膨。人行貨幣政策委員會委員黃益平表示，「重投資、輕消費」的政策理念應該轉變，政府應該採取措施刺激消費，例如讓農民工在城市落戶和直接給老百姓發錢。他提醒，「現在經濟容易降溫，很難升溫，如果真的陷入低通膨陷阱，後果將會很嚴重」。



黃益平表示，政府應該採取措施刺激消費，如讓農民工在城市落戶和直接給老百姓發錢。（財經）

提醒若中國經濟陷入低通膨陷阱後果嚴重

身兼北京大學國家發展研究院院長的黃益平在《騰訊財經》長安論壇上表示，中國經濟已進入了一個新階段，包括消費、出口甚至投資在內的總需求不再像以前那麼強勁，而這實際上對宏觀經濟政策提出了新的挑戰。

他指出，今年以來，中國經濟疲弱復甦，由於消費者支出的疲軟掩蓋了強勁的出口表現，經濟成長意外放緩至五個季度以來的最差水準。幾個月來消費者價格一直徘徊在零附近，顯示通貨緊縮壓力持續存在。

建議CPI目標提升至2至3%

黃益平建議，將中國消費者物價指數提高到2%至3%的堅定目標，並圍繞這一目標制定政策。他強調引導市場預期的重要性。政策制定者將高通膨視為持續的威脅，在過去十年中經常將年度 CPI 成長限制在3%的目標。

內地《環球時報》前主編胡錫進，近日因發表有關中國的有爭議評論而被禁止在社交媒體上發帖。事實上，經濟學家和金融分析師近年都普遍避免在公共論壇上討論敏感話題，包括任何批評政府政策或觀點的內容，這些觀點可能被認為對經濟和市場過於負面。