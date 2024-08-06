金管局就虛擬銀行易名展開公眾諮詢　稱沒必要引入更多市場參與者

金管局發表對虛擬銀行的檢討報告。檢討於2024年（即八間虛擬銀行於2020年開業數年後）進行，以審視虛擬銀行的營運情況及其對香港銀行體系的影響。



虛擬銀行存戶達220萬名

根據檢討結果，虛擬銀行的發展至今已達到了在香港引入虛擬銀行的三項政策目標。此外，虛擬銀行利用科技作為主導的創新銀行業務模式在香港市場得到廣泛接受。截至2023年底，虛擬銀行的存戶達到220萬名。市場對八間虛擬銀行提供的產品及服務反應理想。

在業務及財務表現方面，虛擬銀行在開業初期面對挑戰，主要受到新型冠狀病毒疫情爆發的影響，而八間虛擬銀行於2023年底均尚未實現盈利。然而，在過去三年，虛擬銀行的業務錄得適度增長，營運表現持續改善。從2021至2023財政年度，它們的整體營運收入增長七倍，淨虧損收窄了15%。

淨虧損已收窄15%

金管局總裁余偉文表示，展望未來，在虛擬銀行和傳統銀行的多樣化發展下，金管局認為現時虛擬銀行牌照的數量合適，而現階段沒有必要在市場上引入更多新的虛擬銀行參與者。

與此同時，金管局今日亦就「虛擬銀行」易名為「數字銀行」的建議展開為期一個月的公眾諮詢。預期建議的新名稱能更有效反映虛擬銀行現時的銀行業務模式。