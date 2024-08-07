滙豐等大行降定期存款息　有中資行逆市推3個月定存息6.08厘計劃

美國最新經濟數據表現疲弱，市場對聯儲局減息預期升溫，並多預期將於9月議息啟動首次減息，港元拆息近日也持續回落。本港銀行亦調整定期存款利率，其中渣打將3個月及6個與港元定存息下調0.1厘，至3.5厘及3.4厘，恒生也將3個月定存息下調至3.5厘。滙豐則將全新理財客戶3個月定存4.3厘優惠，下調至4.1厘（卓越理財尊尚客戶）及4厘（卓越理財客戶）。



大行紛減息，建銀亞洲推出3個月定存6.08厘優惠。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

建銀亞洲推大客定存優惠

不過，也有銀行逆市推出高息定存優惠，當中建銀亞洲推出3個月定存6.08厘優惠。要取得該優惠，全新貴賓理財客戶親臨分行以新資金100萬元至5,000萬元開設定存戶口，首10%之新資金金額可獲享6.08%特惠定存年利率，而其餘90%之新資金金額則可享另一定期存款利率。

工銀亞洲也推出3個月定存4.38厘優惠

於此同時，工銀亞洲也推出3個月全新客戶定存4.38厘優惠，起存額為10萬元，上限為80萬元。

大行方面，渣打將3個月及6個月定存息，由3.6厘及3.5厘，下調至3.5厘及3.4厘，看齊中銀香港，而1年期定存息則維持於3.3厘。目前3個月及6個月定存息，大行中以滙豐高端客戶的3.6厘及3.5厘為最高，恒生6個月也仍維持於3.5厘。