定期存款｜恒生銀行推3個月港元定存年息4厘　呢類客戶先享有！

美國聯儲局最新議息按兵不動，符合市場預期，但暗示今年或僅減息1次，加上臨近半年結，繼續有銀行上調定存息或推出定期存款/定存優惠，當中大行恒生銀行，向特選客戶推出3個月港元定存4厘優惠，美元定存更有5厘，僅次於母行滙豐上月推出的優惠。另外，除了短期定存有優惠，虛擬銀行天星銀行最新也上調1年期港元定存息至4厘，起存額僅為1,000元。



天星銀行加1年期定存息至4厘

恒生銀行個別特選客戶的定存優惠，需於交易時段內透過網上理財 （包括恒生個人e-Banking及恒生Mobile App），以指定金額的「合資格新資金結餘」設立。如果非特選客戶，現有的一般綜合戶口，3個月定存息為3.6厘，6個月3.5厘，看齊滙豐及渣打。而中銀香港則繼續分別維持3.5厘及3.4厘，均為大行中最低。

恒生銀行，向特選客戶推出3個月港元定存4厘優惠，美元定存更有5厘，僅次於母行滙豐上月推出的優惠。（資料圖片）

雖然恒生銀行有給予特選客戶有4厘，但目前4間大型銀行之中，仍以滙豐的新理財客戶優惠最高息。若是全新卓越理財尊尚（資產值780萬元）客戶，3個月港元定存最高4.3厘，美元5.2厘。全新卓越理財（資產值100萬元）客戶，也分別有4.2厘及5.1厘，屬4大銀行之中最高。該優惠原本在5月底截止，最新延至6月底。

1年期港元定存息方面，大行渣打繼續有推3.1厘優惠。全港方面，目前仍以富邦的4.15厘為最高，起存額50萬元，需由手機銀行開立，新舊資金均可。門檻較低的除了天星銀行有4厘，另一家虛銀平安壹賬通也有4厘，起存額更低至100元。