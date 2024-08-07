國泰擬7年投資千億　賀以禮︰主要用作購買機隊　會負責任投資

國泰航空（0293）表示，為配合本港機場三跑系統於年底開始運作，未來7年將投資1,000億元。主席賀以禮於業績發布會上表示，要推動增長才能維持本港國際航空樞紐地位，資金大部份將用作投資機隊，有信心滿足資金需求，並會審慎融資及處理流動資金，重申會負責任投資，亦會提高靈活性，以應付不可預期的事件。

國泰公布，訂購30架空中巴士A330-900型號客機，並有權額外增購30架，連同最新訂單，未來將接收逾100架新一代飛機，並有權再額外增購逾80架飛機。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，新一批飛機主要用作短途航線。

另外，國泰上半年客運收益率按年跌11%，但仍較疫前高25%。劉凱詩稱沒有水晶球，未來難以預計，雖然市場競爭加劇，惟需求依然強勁，集團會按計劃增加轉機乘客比例，收益率將受影響，國泰會盡力做好服務。

國泰表示，已採取不同措施去提升香港快運收入及成本效率。（梁鵬威攝）

對快運前景有信心

至於上半年香港快運虧損7,300萬元，國泰行政總裁林少波表示，已採取不同措施去提升收入及成本效率，快運面對市場激烈競爭，有票價壓力，同時虧損亦因為有10架飛機面對引擎問題，未能提供服務，已就賠償問題與供應商進行討論，亦得出滿意方案，預計不會對財務有影響。

他表示，香港快運的航班數目疫情前多出1.4倍，會繼續增加航班及航點，對前景有信心。