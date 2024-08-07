國泰｜短途票價回落至正常水平　美國航班需求高票價下跌慢

國泰航空上半年錄36億元盈利，按年收窄15%，又宣布未來7年將投資超過1,000億元發展。國泰主席賀以禮指利潤按年減少因票價已轉趨正常，指去年疫情剛復常時的不正常票價屬歷史性事件，形容現時屬良性及可管理。



行政總裁林紹波則補充，目前日本等短途票價已較去年下降，回復至疫情前正常水平，長途機票價大部份按年跌20%，正緩緩下跌，指主要因內地與美國航線未恢復，不少內地客到港坐國泰赴美、需求較大。今年10月美國東岸班次會恢復正常，明年4月會恢復西岸航班數目，相信屆時票價會因供應增加而有所回落。



國泰航空公布上半年錄36億元盈利，按年收窄15%。（黃浩謙攝）

國泰上半年利潤下跌，主席賀以禮在財務報告提及因票價轉趨正常。他今日（7日）下午在業績會上指出，在疫情後剛完結的2023年，出現極端不正常情況，香港剛開關、大家踴躍外出，導致供求失衡，因此有不正常的收益，當時已預計今年會逐步正常化，認為程度是良性，也滿意上半年利潤表現，目前票價屬良性及可管理，有助推動更好的成績。

國泰主席賀以禮指利潤按年減少因票價已轉趨正常，指去年疫情剛復常時的不正常票價屬歷史性事件，形容現時屬良性及可管理。（黃浩謙攝）

國泰行政總裁林紹波補充，目前短途機票價已完全正常化、即較去年有所下跌，包括今年7、8月傳統出行高峰，需求、票價及收益按也預期發展。

他稱長途機票價回落較慢，但大部份也比去年跌20%，指主要是香港往美國航線票價下跌速度慢，因內地飛美航班未恢復，其他競爭對手來往美國航線也未恢復，因此不少內地客須經國泰赴美國，需求非常大。

林指出，正努力增加來往香港及美國航班，包括今年10月會恢復東岸航班數至正常水平，每日會有三班往紐約、一班往芝加哥及一班往波士頓航班；明年4月起也會全面重飛往西岸航班，包括每日有三班航班來往三藩市及洛杉磯，相信在增加供應後，票價也會進一步回落。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩指出，機票票價屬於供求問題，強調去年已有預計當供求平衡時票價會下跌。（黃浩謙攝）

國泰顧客及商務總裁劉凱詩也指出，機票票價屬於供求問題，強調去年已有預計當供求平衡時票價會下跌，世界各地也面臨相同情況，尤其短途區域性航班票價已回落，「去日本票價3,000、4,000蚊，東南亞2,000幾蚊已有係好正常票價」，指隨著國泰及競爭對手增加供應，票價已市場化。

她稱會一直增加航班，努力刺激市民出遊，更加會做好產品及旅遊體驗，「令更多人願意支付一個好票價購買國泰產品。」