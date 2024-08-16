國泰航空7月載客量突破200萬人次　創疫情以來單月最高

國泰航空(0293)公布7月營運數據，月內載客量突破200萬人次，創下自疫情以來單月最高記錄。

期內，7月載客200.82萬人次，按年增加15.1%。月內收入乘客千米數按年上升16.1%。乘客運載率下跌3.8個百分點至85.5%，而可用座位千米數則按年增加21.2%。今年首7個月，載客1266.78萬人次，按年增加32.5%，可用座位千米上升39%，而收入乘客千米數則上升31.6%。

國泰於7月運載12.68萬公噸貨物，按年增加9.6%。月內貨物收入噸千米數按年跌0.5%，運載率下跌1.5個百分點至58.3%，而可用貨物噸千米數則按年增加2.1%。今年首7個月，載貨量84.63萬公噸，按年增加10.3%，可用貨物噸千米數增加9.9%，而貨物收入噸千米數則上升3.8%。

國泰航空7月載客量突破200萬人次。（梁鵬威攝）

預期7月強勁旅遊需求持續至8月

顧客及商務總裁劉凱詩表示，7月份是傳統夏季旅遊高峰期的開端，國泰航空於月內創下重建以來首次單月載客量超過200萬人次的里程碑；7月份載客率高達85.5%，為今年單月最高的載客率。7月份的貨運需求持續強勁，載貨量按年穩健增長。月內貨運網絡的載貨量按月增長2%，按年更增長10%；在向來較為淡靜的7月錄得理想表現，令人期望8月亦可延續此走勢。

另外，她又稱，預期7月強勁的旅遊需求將持續至8月，而9月留學生返回英國準備新學年亦將帶動需求增長。此外，香港快運剛宣布於今年11月21日正式開通來往香港至馬來西亞檳城的新航線。在2025年，集團的航點數量將增至100個，為顧客帶來更多不同目的地。

在貨運方面，該公司預料需求將保持穩健，並於9月迎來高峰期直至今年底，國泰貨運將加密跨太平洋貨機航線的班次並充分利用長途客機腹艙，以滿足顧客需求。