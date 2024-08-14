01消息︰抵押品價格下挫　客戶定時還款照被call loan　銀行解畫

本港經濟疫後復蘇不似預期，包括「磚頭」在內的抵押品價格插水下，有銀行選擇「落雨收遮」！有資深商界人士向《香港01》表示，近日有銀行在中小企客戶正常還款的情況下，因抵押品，主要是物業價格下跌而「call loan」，要求提前還款、增加還款以減低欠款額，又或增加抵押品。相關個案目前估計至少逾20宗，涉及多個行業，包括餐飲、貿易及製造業。



在「磚頭」在內的抵押品價格插水下，有銀行選擇向正常供款的客戶「call loan」。（資料圖片﹚

逾20宗call loan個案 涉及多個行業

消息人士續透露，今次call loan的銀行，主要包括大行渣打及恒生，另外還有一家外資行，多由客戶經理直接通知客戶。「客戶經理沒有可能每個客戶都有時間去仔細了解，好多時都唔會樣樣嘢請示上面。中小企就敢怒不敢言，因為銀行可以分分鐘一毫子都唔借。」

有銀行業界人士指出，銀行正式call loan需要出律師信，但事前一般都會同客戶傾談或者有所口頭建議。他稱，近期市道變差，不少中小企經營及資產情況都會出現變化，而銀行也需要去平衡信貸風險，在考量綜合因素包括抵押品價格、客戶生意狀況及還款能力後，一般做法是口頭建議客戶增加還款，以減低欠款額等。最極差的情況下，才會正式出信call loan。

物業價值下挫，累近銀行資產質素，至6月底恒生不良貸款比率由2.83%大幅增至5.32%。（資料圖片）

商業地產受壓 累及銀行資產質素

樓市走低，「磚頭」抵押價值受到衝擊，難免為銀行盈利及資產質素帶來影響。翻查差估署資料，今年次季（2024年4月至6月）整體私人寫字樓售價指數報390.6點，已跌穿2013年初水平，同時較歷史高位2018年第四季的576.9點，已累積下挫約32.2%。至於零售物業情況同樣嚴峻，今年次季（2024年4月至6月）整體私人零售物業售價指數為434.8點，重回2012年第三季的水平。而歷史高位同樣為2018年第四季，當時指數高達597.5點，反映最新零售物業已由高位累積插水27.2%。

事實上，物業價值下挫，累近銀行資產質素。當中剛剛公佈業績的恒生銀行，至6月底不良貸款比率由2.83%大幅增至5.32%。恒生管理層則強調，香港商業房地產貸款組合仍非常穩健，當中大約三分之二都有抵押品，相信對該行財務表現影響不大。

金管局：不評論市場傳聞

就銀行「落雨收遮」，金管局表示，不評論市場傳聞。今年3月底公布的九項支援中小企措施中，金管局再次提醒銀行不應要求按時還款的按揭客戶提前還款。至於以物業作抵押而取得信用額度的企業，銀行在定期檢視其信貸額度時，應綜合考慮客戶的信用狀況和還款能力，不應只因為抵押品估值轉變而調整額度；即使個別個案需要調整額度，亦須給予客戶最少六個月的過渡期。

銀行「落兩收遮」，金管局稱不評論市場傳聞。（資料圖片）

金管局並指出，一直要求銀行在審慎風險管理的原則下，盡力支持實體經濟和中小企的發展和升級轉型。同時，也要求銀行公平待客，為客戶作出具透明度、合理及高效率的業務安排，並與客戶保持溝通，了解客戶的最新情況和需要，提供合適的產品和服務。

恒生︰無改變任何信貸胃納

恒生銀行回應表示，在信貸方面，該行並無改變任何信貸胃納(credit appetite)，抵押品價值下跌並不構成違約。抵押品價值下跌時，只要借款人繼續按時還款，該行亦不會因此而要求借款人提前還款，該行更着重借款人的還款能力及意願，而這是該行多年來一貫的做法。

該行又稱，在過去不同經濟周期一直與香港中小企並肩同行，致力支持他們的發展，例如該行早前分別推出330億元中小企 Power Up 融資基金，以支持及配合香港中小企推動業務增長、跨境發展及邁向可持續發展的融資需要；以及推出800億元可持續發展 Power Up 融資基金，策略性地協助企業綠色轉型等。

渣打銀行則回應表示，有一套審慎的風險管理政策，是否追收貸款視乎一籃子因素，包括客戶還款能力、信貸狀況等等。