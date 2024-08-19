金管局阮國恒籲勿妖魔化call loan　短期推專責小組跟進求助個案

本港經濟疫後復蘇不似預期， 樓市下跌，中小企經營艱辛，更有消息稱有銀行不正當「call loan」。金管局副總裁阮國恒表示，3月出台9招撐中小企措施，已包括銀行承諾即使抵押物業價格下跌，借款人若能如期還款並不會call loan，金管局短期內會成立專責小組跟進求助個案。但外界也不應「妖魔化call loan」，因這是銀行風險管理措施，銀行責任所在是面對存戶，金管局責任是確保銀行在存戶提取存款時，能夠滿足其需求，故此必須風險管理到位，「如果銀行不能追收貸款，如何償付存戶呢？」



阮國恒表示，3月出台9招撐中小企措施，已包括銀行不會在客戶按時還款的情況下call loan，但外界也不應「妖魔化call loan」。

重申金管局角色 銀行管理風險而不是避險

對於外界對金管局角色的期望，包括希望在目前市道困難時期放寬信貸，阮國恒在接受《香港01》訪問時表示，外界有說法金管局要求銀行避險，不讓銀行借貸，直言這是完全錯誤的說法，不讓銀行承受風險確實可避免銀行倒閉，但如此社會就不能運作。銀行具備獨特的社會功能，即資金融通的功能。

他指出，好的監管應該是讓銀行管理好風險，而不是避險，前者必定需要區分風險，需要call loan時就call loan，不需要call loan的便幫助到客戶長遠發展，幫助其升級轉型。若果遇到周期性下跌，銀行可以適當提供支持幫助其走出困局，而這些從來都是金管局立場。若果有人出來對金管局指指點點，包括不應要銀行避險，「sorry，請先了解金管局功能」。

阮國恒表示，銀行需管理風險而非避險，不排除可能有前線人員存在溝通問題，呼籲向金管局反應。﹙資料圖片﹚

不排除可能有前線人員存在溝通問題 呼籲向金管局反映

上周五經民聯連同地產代理業界與金管局會面，為中小企融資困難發聲，行政會議成員、經民聯副主席林健鋒更激動落淚，成為熱話。日前《香港01》也都獨家報道消息稱，有銀行在中小企客戶正常還款的情況下，因抵押品主要是物業價格下跌而call loan，要求提前還款、增加還款以減低欠款額，又或增加抵押品，相關個案涉及逾20宗，多由客戶經理直接向客戶call loan，而中小企則「敢怒不敢言」。阮國恒表示，十分關注這20個案背後的人士，是否需要金管局適切的幫助。

他指出，整個銀行業員工達10萬人，當中4萬人為直接面對客戶，並不排除可能有前線人員存在與客戶溝通問題，令客戶難堪，鼓勵遇到問題的中小企向金管局反應。他估計，遇到問題的中小企可能怕成為「出頭鳥」而有後果要承擔，如同不合作遊戲，要解結這個結就需要「吹雞人」，故此金管局3月出台9招撐中小企措施時，亦推出專用電郵及查詢熱線，鼓勵需要尋求協助的中小企與局方聯絡，惟至今未有正式收到關於不正當call loan等的投訴。

阮國恒表示，金管局短期內亦會成立專責小組跟進求助個案，期望銀行前線員工貫徹執行公平待客原則，為有困難的客戶提供適切支援。局方會繼續與業界保持緊密聯繫，如收到任何轉介個案，會作積極跟進。⁠金管局要求銀行與經營困難的企業客戶充份溝通，並提供適切協助。然而，個別個案如果出現償付困難，而經過重組債務或銀行協助一段時間後，情況仍沒有改善，銀行按照審慎風險管理原則採取行動，將有效保障存戶利益和銀行體系穩定。

對於外界對銀行「落雨收遮」收緊貸款的疑慮，他表示，從數據上也未有看到現象。（全港店舖執笠結業消息關注組FB）

數據未有反映銀行「落雨收遮」現象

對於外界對銀行「落雨收遮」收緊貸款的疑慮，他表示，從數據上也未有看到現象，近期進行的定期調查顯示，銀行業對中小企信貸的總量並沒有改變的平例佔92至93%，上升或者下跌分別佔3至4%。

按揭貸款方面，從數據上也未有看到收緊現象，上半年按揭貸款仍錄得上升，銀行新批按揭貸款會受物業成交量影響。今年3月、4月和5月新批出的住宅按揭貸款額分別按月上升6.2%、52.4%和8.8%。隨着成交量減少，6月則按月減少22.5%。但整體而言，上半年銀行新批的按揭宗數仍錄得輕微升幅。對於有處理不當的個案，例如審批時間過長等，金管局會介入處理，但目前暫也未有收到相關個案。

對於有銀行因物業價值下跌，需面臨香港貸款素質轉差風險，阮國恒表示，銀行一般都會按照金管局要求進行撥備，相關風險相信可控。

特定分類貸款比率仍有上升壓力惟風險可控

銀行信貸質素方面，對於有銀行因物業價值下跌，需面臨香港貸款素質轉差風險，阮國恒表示，銀行一般都會按照金管局要求進行撥備，相關風險相信可控，而最重要的是銀行盈利能力。今年首季末，本港銀行體系特定分類貸款比率升至1.79%，由於內房市場仍在調整，他預計，本港銀行信貸素質會繼續轉差，特定分類貸款比率仍有上升壓力。

息口方面，市場預期美國年尾前啟動減息，阮國恒表示，港元拆息相信也會跟隨下調，料有利信貸需求，但也需要考慮內地息口也會否下調。目前內地息口較港息低2厘或以上，吸引了企業在內地借貸。對於市場期望美國減息有助本港樓市，由於H按息已升破封頂息（P-1.75%/2%），現時本港實際按揭利率約為4.125厘，相較美國7厘仍有差距，封頂息已幫助減低息口上升的影響。