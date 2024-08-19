金管局擬讓存戶自行鎖定部分存款　轉帳過程增加「阻力」以防騙

2024年上半年，金管局共收到350宗與騙案相關的銀行投訴個案，較去年同期下跌45%。其中，未經授權交易的投訴個案共165宗，較去年同期下跌65%，但投資騙案、網上情緣及一些新型騙案手法誘使受害人進行授權支付的個案則上升16%。



金管局副總裁阮國恒表示，正構思讓銀行客戶可以將一部分銀行存款劃撥開以防騙，期望在今年推出相關框架，明年能夠正式推出。

網上情緣等新型騙案上半年升16%

金管局副總裁阮國恒表示，正構思讓銀行客戶可以將一部分銀行存款「劃撥開」，將來需要動用這筆已「劃撥開」的存款時，需要進行額外程序，例如親臨分行。情況猶如在銀行戶口內加置一個「夾萬」，或稱Money Safe。業界對相關建議表示歡迎，金管局與業界正着手研究細節，例如如何設定所「劃撥開」存款的金額或所涵蓋戶口類型等，期望在今年推出相關框架，明年能夠正式推出。

阮國恒表示，萬一市民被騙徒說服進行網上轉帳，Money Safe可以在轉帳過程中增加阻力，讓客戶多一個機會「停一停、諗一諗」，與家人商量，又或者讓銀行職員有機會留意到可疑情況並且提醒客戶，阻止騙案發生及減低可導致的損失。

金管局再次提醒公眾，見到高危警示要停一停，諗一諗，考慮取消有關交易或轉帳。﹙資料圖片﹚

自動櫃員機警示料年底前推出

關於新詐騙手法，包括騙徒假扮網上購物平台、支付平台或電訊公司的客服聯絡受害人，聲稱受害人購買或開通了一些收費服務，需每月從戶口扣款。偽冒客服會聲稱可以協助取消服務，並把電話轉駁至偽冒銀行職員，誘騙受害人交出網上理財用戶名稱、密碼及驗證碼，以盜取銀行帳戶資金。亦有偽冒銀行職員誘使受害人轉帳至指定戶口，騙取金錢。

另外，可疑帳號警示於8月4日擴展至個人客戶透過銀行分行和網上銀行以帳戶號碼進行的轉帳。警示擴展的成效顯著，於首星期已經發出超過2,300個警示，比只涵蓋轉數快識別代號的警示機制多57%，攔截超過460萬潛在騙款損失。

在有發出高危警示的交易中，以轉數快識別代碼進行的交易約佔60%；其他網上交易佔38%；而分行交易則約為2%，當中超過八成用戶取消相關交易。事實上，大部分客戶收到警示後都取消交易，但仍然有小部分客戶忽略警示繼續轉帳。

金管局再次提醒公眾，見到高危警示要停一停，諗一諗，考慮取消有關交易。自動櫃員機上的警示，亦預計在完成所有測試後於年底前推出。