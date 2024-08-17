林健鋒因何掉下男兒淚？　繼續還息不還本　重視工商界呼聲

立法會議員林健鋒（Jeffrey)與地產代理界會見金管局，表達銀行對物業貸款收緊的憂慮，他在記者會上一度哽咽：「部份人在多年的辛苦環境下沒有離開，如果捱不過這幾個月會很心酸。」他認為銀行對按揭申請的嚴謹態度，對本港整個社會影響深遠：「樓宇唔活、工商借貸亦都唔活，香港就會一潭死水。」



坊間對於林健鋒的言論態度不一，有不少網民批評林議員不應為了幫助買樓的市民，而指責銀行收緊按揭貸款申請，甚至向供樓正常但樓價下跌的業主進行Call Loan。因為買樓的業主就是投資者和炒家，樓價在今時今日應該下跌完再下跌，業主必須承受樓價下跌的風險。他們更認為，在商言商銀行為了保障自己利益，收緊按揭是正常合理的做法；有聲音直指林健鋒身為行政會議成員，公然為了挑釁銀行而掉下男兒淚，不知有沒有涉及個人的物業投資利益？

非業主網民 不知道業主痛苦

對於網民的態度筆者是理解的，相信大多數指責Jeffrey哥的網民本身不是業主或者還沒有買樓，他們並不知道今天做業主的痛苦，也許部分人希望樓價在今天下跌近3成時再跌多2成，以方便自己上車買樓，這樣的話自然對於林議員的言論表示反對。那麼究竟Jeffrey哥的表態是真情流露還是虛情假意？而一班地產代理界人士又是否在貓哭老鼠？

8月9日，經民聯與地產代理業界向金管局反映經營苦況，林健鋒在記者會上感觸落淚。（陳葦慈攝）

對於林健鋒議員的表態，筆者是認同甚至是欣賞的。所謂「男兒有淚不輕彈」，好端端為何要感觸流淚？筆者相信他並非為了個人利益，而是為了供樓負擔壓力大的業主們發聲，作為工商界的議員代表，他更是在為財政困難的工商企業發聲；至於地產代理界人士，他們也非只是要表達行業經營困難，而是要反映一衆準買家向銀行申請按揭貸款很難獲批，希望金管局向銀行發出正確指引，不要讓樓市變得「一潭死水」。

而事實上，金管局早在今年3月28日就推出9項措施支持中小企業，其中第4項直接指示銀行，要“按「還息不還本」計劃原則支援有困難客戶”。說得很淸楚，銀行在企業經營困難時，不但不應該向業主Call Loan，而且應繼續向業主提供在新冠疫情時推出的「還息不還本」計劃。銀行是一個賺大錢的行業，長期盈利豐厚，即使在疫情來臨期間，也不會出現虧損。如今經濟環境不佳，「還息不還本」對銀行來說沒有多少損失，但對於中小企業和工商舖業主卻是最後的救命稻草，連行會成員都願意以淚控訴，銀行機構理應與工商界同舟共濟，共渡時艱。

支持中小企 繼續「還息不還本」

香港是商業社會，經濟的成功才是香港的成功，國家給予香港「一國兩制」的獨特地位和優勢，就是要我們將經濟搞好，發揮香港背靠祖國，聯通世界的超級聯系人角色。筆者同意地產要健康穩定發展，樓價不可大升影響民生，但也不要暴跌拖累經濟，地產本身是一條產業鏈，當中的持份者有土地拍賣、鋼筋水泥、建築工程、裝修設計、地盤工人、銀行律師以及中介代理等等，香港樓市的買家有全國人民，他們進來購買房屋就是支持香港，我們沒有理由不歡迎。

政府終於召見銀行界人士，相信是指示銀行對客戶手下留情。這一回政府不僅是被Jeffrey哥的淚水打動，也清楚中小企業借貸非常嚴峻，必須重視工商界的呼聲。在目前的經濟環境下，本人接受樓價有序下調，從高位下跌3成左右，能夠讓更多的年輕人上車置業是好事。但如果刻意打沉地產行業，使樓市的產業鏈斷裂，香港將會再次出現蕭條景象。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、港區省級政協經濟委員會主任

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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