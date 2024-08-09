記者會上突然流淚　林健鋒：因地產代理業界艱辛情況而感觸

經民聯今日（9日）聯同地產代理業界與金管局副總裁阮國恒會面，討論業界經營苦況。會面後經民聯見記者時，行會成員、經民聯副主席林健鋒作開場發言，提到希望金管局盡量幫手，望各界同舟共濟、共度時艱、平平安安時突然哽咽，並用紙巾抹淚。



8月9日，經民聯與地產代理業界向金管局反映經營苦況，林健鋒在記者會上感觸落淚。（陳葦慈攝）

如關鍵時刻業界未能邁過最後難關 會感到傷感

被問及是否感觸，林健鋒指，部份人在多年的辛苦環境下沒有離開，如果捱不過這幾個月會很心酸，承認有些感觸，但認為業界一定可以捱過，又稱政府可以多了解業界、市場意見。他表示，市場一直變動，亦一直提議政府如何幫助地產業。

記者會後再問及，為何突然流下男兒淚，是否業界遇到難處。他表示香港得到中央大力支持，「句句都話支持香港金融中心、（推動）國際化」。不過，他表示不單止地產代理業界，其實香港出口都下跌，很多人都繼續捱。

他續稱，目前面對地緣政治問題以及全球需求減少，如今的借貸問題如不解決，「整條鏈」都會出現問題，部份工商界、出口業界由2019年「捱」到今日見到曙光，如沒有銀行借貸、政策支持，在關鍵時刻就不能邁過最後難關。對此想像的情景感到很傷感，故留下眼淚。

8月9日，經民聯與地產代理業界向金管局反映經營苦況。（陳葦慈攝）