林健鋒為地產業界流淚　網民嘲：中原美聯賺大錢唔講　5類人更慘

經民聯周五（9日）聯同地產代理業界與金管局副總裁阮國恒會面，討論業界經營苦況，會後行會成員、經民聯副主席林健鋒會見記者時，提及希望金管局盡量幫手，望各界同舟共濟、共度時艱、平平安安時突然哽咽，感觸落淚，並用紙巾抹淚。



林健鋒為地產業界困境而落淚的畫面引來網民關注，有網民指樓價跌跌不休，除了苦了地產業界，廣大市民也同樣艱難，形容「我都想喊」。不過，有更多網民提出質疑，直指「地產佬賺大錢又唔見你講？」、「賣一個單位食幾個佣，隨時夠一般打工仔成年收入」。有人更指政府全面撤辣後，中原地產住宅物業營業額創新高，後勤連續兩季獲花紅，而且預期下半年樓價趨升；而美聯物業早前更發出盈喜公告，網民不禁指「唔係無錢賺，係賺唔夠」、「中原、美聯賺到笑，你喊乜？」、「地產業界發盈喜，真係好難賺唔到錢，好感觸」。



有網民提出，疫情後全球通關，香港經濟下行，最少有5類人士更值得喊慘大哭，當中更形容負資產人士要「哭暈在廁所」。



8月9日，經民聯與地產代理業界向金管局反映經營苦況，林健鋒在記者會上感觸落淚。（陳葦慈攝）

憂業界捱不過這幾個月 心酸感觸

經民聯與地產代理業界向金管局反映，有個別銀行收緊按揭條件，特別是工商舖，出現催收貸款（Call Loan），拒絕貸款和大幅上調利率等情況，希望透過金管局呼籲銀行，若業主能正常還款就提供正常按揭，以免影響營商市道。

會後林健鋒與多名地產業界代表會見記者，林健鋒當眾流淚，指部份人在多年的辛苦環境下沒有離開，如果捱不過這幾個月會很心酸，承認有些感觸，但認為業界一定可以捱過，又稱政府可以多了解業界、市場意見。他表示，市場一直變動，亦一直提議政府如何幫助地產業。另外，他又提及不單止地產代理業界，其實香港出口都下跌，很多人都繼續捱。

8月9日，經民聯與地產代理業界向金管局反映經營苦況，林健鋒在記者會上感觸落淚。（陳葦慈攝）

中原大派花紅、美聯發盈喜

林健鋒在人前落淚，迅速成為社交網站與討論區的熱門話題，雖然有網民稱看到樓市大跌、百業蕭條，明白林健鋒是「急業界、社會所急而哭」，但更多人認為他哭得不明所以，更指出兩大地產公司中原和美聯早前都派發花紅及發盈喜。

資料顯示，今年2月底財政預算案宣布樓市全面撤辣後，中原地產香港住宅部3月份營業額逾7億元，創下集團開業46年以來的新高紀錄。由於樓市在撤辣後交投暢旺，中原地產後勤今年連續兩季都獲發放花紅，全線後勤可獲發0.35個月花紅，主任級或以上可獲0.525個月花紅。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑多次表示看好樓市，指聯儲局減息訊號強烈，買家入市信心增，形容有個別買家更偷步入市，形容樓市氣氛轉旺，對樓市態度樂觀。

林健鋒提及不單止地產代理業界，其實香港出口都下跌，很多人都繼續捱。（資料圖片）

美聯物業的收入同樣大增，今年6月27日更曾發出盈喜，稱今年首5個月集團錄得之權益持有人應佔淨溢利約1.7億元，是去年首6個月為3,900萬元的4.4倍。

今年2月底財政預算案宣布樓市全面撤辣後，本港樓市交投暢旺。（資料圖片）

網民：個市唔好就怪政府？

面對地產集團盈利滿滿而喜喜洋洋，而林健鋒卻流淚，網民稱「地產業界話賺大錢喎」、「香港經濟大好，造遙生事」、「賺錢嗰陣唔出嚟講」、「你叫撤辣已經做咗，又有高才通，個市唔好就怪政府？居心叵測」、「咁係你悲觀啫」、「地產業界發盈喜，真係好難賺唔到錢, 好感觸」、「好耐冇聽這個詞『鱷魚淚』」。

有網民直指現時非買樓市機，「行內人就知道而家環境幾惡劣，仲有好多傻仔而家當冇事繼續入市買樓花」、「銀行都要做生意，唔call load邊個承受風險」、「根本現今樓價和入息已脫軌，實在有太多下跌空間」。

5類人士境況更慘更該哭

不過，樓市不只是物業買賣，租務市場亦可為業界帶來可觀可益，網民認為現時出現樓價跌、租金升的情況，地產業界仍有很多生機，反而有5類人士更該哭，包括：

劏房戶在加租潮下成為輸家。（資料圖片）

1.劏房戶：「業主又話加租」、「啲內地學生搶貴晒單位，好多劏房戶要搬，又洗一筆」、「聽講有人要租床位」、「樓價錢，業主又話要加租」

2.飲食業：「執10間開16間？講笑咩？」、「內地餐飲業都頂唔住，點做？」、「北上消費搞死晒香港飲食業」、「通街都係吉舖」

昔日人流極旺的銅鑼灣時代廣場，近期卻人流稀疏。（資料圖片）

3.零售業：「買嘢都上淘寶啦」、「而家商場有幾慘，行過轉就知」、「連港島最旺啲商場都拍烏蠅」

4.負資產（資料顯示，香港負資產逾3萬宗，創20年新高）：「買唔到樓唔係最慘，負資產先係人間悲歌」、「層樓唔係資本，係債」、「賣樓後首期蝕晒，仲倒爭幾十萬」、「近5年上車嗰啲，全部負資產」、「有人上唔到會呀」、「負資產哭暈廁所」

銅鑼廣場1樓81號舖今年3月以約8萬元沽出，較2005年一手業主買入價186.2萬元，帳面大幅貶值約96%

5.舖位業主：「一舖養三代？而家係一舖拖死三代」、「就算自己舖，如果無人租，管理費成本之類都要蝕」、「劏場舖位蝕足九成，如果可以放骨灰先有救」