新加坡洗錢案｜涉事中國銀行家曾為搶手人才　來自花旗及瑞士寶盛

外電報道，兩位前中國銀行家，上周四（20日）因涉嫌幫助幾位出生於中國的客戶轉移非法資金，而受到刑事指控，這也是新加坡有史以來最大一宗洗錢案。他們分別為來自花旗及瑞士寶盛的前客戶經理，曾是新加坡業內搶手人才，但洗錢指控引發了市場對大行如何審查客戶及篩選員工的質疑。



引發了市場對大行如何審查客戶及篩選員工的質疑

《彭博》報道， 兩位銀行家都是中國公民，當中現年26歲的Wang Qiming大學畢業不到兩年就在花旗銀行新加坡公司做的風生水起，從富人客戶那裡拉來數以百萬計的存款。另一位在瑞士寶盛新加坡公司的Liu Kai，事業也曾蒸蒸日上，這位年輕的銀行家令那些同樣試圖從中國富人客戶那兒贏得更多業務的競爭對手羡慕不已，2022年他被高盛新加坡子公司挖走。

兩位銀行家目前均已被保釋，定於下個月再次出庭。他們的律師暫未回答有關他們過去工作經歷的問題。

瑞士寶盛表示，正全力配合有關部門的調查，在調查結束前拒絕就他的工作情況置評。高盛表示，該行不是劉凱被控案件的當事方。

新加坡國立大學商學院教授麥潤田表示，必須質疑銀行在做出雇用決定時是否進行了盡職調查，而且偽造文件顯然很容易，涉案人員用它來建立和延續銀行關係，銀行的檢查和控制明顯存在問題。

新加坡作為全球第二、亞洲最具人才競爭力的國家，香港可以向新加坡學到什麼？

去年扣押的10人全來自中國

新加坡當局去年扣押了總計30億新加坡元的現金、物業、加密貨幣和其他資產，10名來自中國的人士，因非法海外賭博活動洗錢和其他犯罪行為被判入獄，仍有更多人在逃。

過去幾年，全球金融機構的財富管理和私人銀行部門為吸引中國內地的高淨值客戶展開了激烈競爭。花旗、瑞銀、渣打和星展在新加坡和香港成立了幾支由講普通話的私人銀行家、客戶關係經理組成的團隊。對於那些能從中國客戶那裡拉來存款和業務的員工，銀行給予豐厚獎勵。銀行高管們公開表達了發展中國富人客戶業務的雄心。

財富管理業務的銀行家為個人客戶提供存款和資金轉賬服務，同時給予投資方面的建議。在這個領域，各銀行對中國人才的爭奪也很激烈。