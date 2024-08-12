「全球最多超級富豪城市」排名出爐　新加坡跌出10大　香港上榜

隨著多國股市上漲，也讓口袋本就深不見底的富豪們，財富更是不斷快速累積上升。



根據財富顧問公司「Wealth-X」最新報告指出，全球超級富豪人數再創新高，目前總數已達到42萬6330人，約佔全球總人口的0.005%。

「全球最多超級富豪城市」最新排名出爐（01製圖）

點圖放大看排名及更多調查報告內容：

+ 14

要能被定義為「超級富豪」，個人淨資產至少得擁有6000萬美元或以上（約4.7億港元）才有資格。

調查報告顯示，超級富豪人口較2023年增加7.6%，這個人群的總淨資產高達49.2萬億美元（約383萬億港元）。

更特別的一點是，近75%的全球超級富豪，高度集中在10個國家；而其中約有六分之一的超級富豪，更是群聚在10座城市。

其中美國就佔6座，以紐約為最大宗，這與美國擁有全球35%的超級富豪有著密切關係。

【延伸閱讀】全球奢華生活最昂貴城市出爐 香港排名上升 貴絕全球竟非買樓

【延伸閱讀】全球奢華生活最昂貴城市出爐 香港排名上升 貴絕全球竟非買樓（01製圖）

瑞士寶盛銀行（Julius Baer）25日公布最新的《2024年全球財富及高端生活報告》（示意圖，juliusbaer.com）

點圖放大閱讀：

+ 19

而上述提到，超級富豪高度集中在10座城市，這當中僅僅只有兩座在亞洲，分別是位居第二的香港，以及位居第九名的東京。

至於2023年一度進入前十名的新加坡，在最新榜單中不再看見其身影。

Wealth-X預測在未來5年內，超級富豪聚落將更加集中，預計將有近42%的超級富豪，集中居住在50座城市內。

而除了現有的富豪城市之外，也有不少新興財富城市的超級富豪，正在迅速增長中，例如像印度的班加羅爾、海德拉巴和德里等3個城市，每年的超級富豪人口增長率，平均落在14%至16%之間。

【延伸閱讀】百萬富翁遷移潮湧現 流失最多有錢人地方排名出爐

最多有錢人將「逃離」這10個地方 最受歡迎移居地同曝光（01製圖）

跨國投資顧問機構Henley合夥公司運用財富情報業者New World Wealth的數據，在18日發布「Henley私人財富移民報告」，列舉出各地的百萬美元富豪淨流出與淨流入人數預測。（Henley官網）

跨國投資顧問機構Henley合夥公司運用財富情報業者New World Wealth的數據，在18日發布「Henley私人財富移民報告」，列舉出各地的百萬美元富豪淨流出與淨流入人數預測。（Henley官網）

點圖放大看詳細數據：

+ 21

全球超級富豪最集中的10城及其超級富豪人數：

1. 紐約（New York）：21714人

2. 香港（Hong Kong）：15435人

3. 三藩市灣區（San Francisco Bay Area）：13575人

4. 倫敦（London）：12020人

5. 洛杉磯（Los Angeles）：7465人

6. 芝加哥（Chicago）：5195人

7. 華盛頓特區（Washington DC）：4890人

8. 巴黎（Paris）：4765人

9. 東京（Tokyo）：4605人

10. 達拉斯（Dallas）：4510人



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】