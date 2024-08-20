滙豐月內第2次減定存息　虛銀反推抽獎最高贏取2萬元　變相20厘息

美國經濟數據表現參差，市場預期聯儲局將於下月啟動減息周期，港元拆息持續回落。本港銀行調整定期存款利率，當中龍頭大行滙豐月內第二下調定期存款利率，將3個月港元定存減0.1厘至3.5厘，看齊其他三大行。不過也有銀行逆市推出定存優惠，當中虛擬銀行WeLab Bank推出定存抽獎，敘造6個月以上定存，即可自動參加抽獎，贏取現金獎2萬元。



滙豐月內第二下調定存息，將3個月港元定存減0.1厘至3.5厘，看齊其他三大行。

滙豐下調3個月定存息至3.5厘

WeLab Bank推出「GoSave 2.0 存款達人大抽獎」，由即日起至9月30日，訂立6個月或以上定期存款累計金額達到10萬元或以上，即可自動參加大抽獎。大抽獎將分兩輪舉行，於每月最後一日截數（即8月31日及9月30日），只要在每一輪活動期間的定期存款達到特定累計金額，即可參加抽獎，抽獎次數視系累計存款金額，每輪最多可有10次抽獎機會。

滙豐繼月初下調定存息後，又再度將3個月卓越理財客戶的定存息由3.6厘下調至3.5厘，6個月定存息則維持在3.5厘。一般客戶的3個月定存息也下調0.1厘至3.2厘，同樣看齊6個月定存息。其他三大行暫按兵不動，目前3個月定存息已統一為3.5厘，而6個月定存息以滙豐及恒生的3.5厘最高，渣打及中銀香港均為3.4厘。

建銀亞洲的3個月定存息6.08厘為全港最高

目前3個月定存息以建銀亞洲推出的6.08厘，為全港最高。要取得該優惠，全新貴賓理財客戶親臨分行以新資金100萬元至5,000萬元開設定存戶口，首10%之新資金金額可獲享6.08%特惠定存年利率，而其餘90%之新資金金額則可享另一定期存款利率。6個月定存暫以星展銀行的3.75厘為最高，起存門欄為5萬元，一般客戶也可享有。