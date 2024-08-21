濰柴動力(2338)股價技術走勢　有望出現見底狀況｜彭偉新

濰柴動力主要業務為汽車設備的製造業務，包括生產汽車及關鍵部件、非汽車用發動機和其他部件的研發、製造及分銷業務，另外，亦有涉及鏟車生產業務和提供倉儲技術服務。集團上一季度的營業額為 563.8億元人民幣，同比上升 5.5%，而環比亦上升 5.24%，期內毛利為124.66 億元人民幣，同比上升 24.8%，環比亦上升 5.9%。毛利顯著增加 24.8%的原因，主要是受到營業額增加5.5 %，足以抵消營收成本增加1.1 %。令到毛利率同比上升 3.4 個百份點至22.1%。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長31.8%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 15.9%，另外，集團的 5 年年複合盈利增長率，會由之前倒退 2.18%，改善至增長3.08%。數據顯示濰柴動力的整體業務處於回升階段，有助推動估值回升。以現價計，相等於歷史市盈率約 9.7 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.9 倍，較歷史市盈率為低。

濰柴動力於2024年8月20日以 12.04 港元收市，全日下跌0.24 港元或 1.95%。集團過去5年的平均Beta值為 0.95，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 17.5 港元，而最低位則曾見 9.36港元，股價於過去52周累計上升 26.11%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 0.13%，以現價 12.04 港元計，濰柴動力的股價較 50 天線低 5.6%，另外，現價亦較 200 天線低 16.95%，股價技術上未有偏高的情況。

濰柴動力(02338)於今年3月22日至8月20日期間的資金流狀況。（圖1）

濰柴動力的機構投資者持股比率為66.06%，股價於今年3月22日至8月19日期間共錄得17.25%的跌幅，同期只錄得少量的總資金流走，不過，主要是以散戶部份共流出 0.91 億港元，至於大戶投資者則錄得0.91 億港元的資金流入，差不多完全補充散戶的流失部份，但若果以資金流動力來看，大戶投資者的坐貨比率曾最高曾升上11.52%後回落，而最低更跌至 -9.45%，其後已由低位回升並於到8月20日當日升返8.42%水平，反映整體資金流已有明顯的改善。

濰柴動力股價於2022年10月多次跌至7.11港元水平後，走勢開始見底回升，尤其是在9天RSI成功衝破30水平，帶動股價上升動力後，股價開始形成了一浪高於一浪走勢，更在反覆回升下，股價形成了波浪理論中的浪1至浪3走勢，最高曾升上17.50港元後，在股價一頂高於一頂下，反而9天RSI則形成一頂低於一頂，形成了RSI熊背馳走勢，股價按技術走勢作出回調，並向下跌穿了各主要的移動平均線支持，最低跌返8月8日低位見11.10港元，除了剛好回調了之前由2022年10月開始形成的整個升浪總升幅的61.8%回調目標。而且在股價於8月8日見底之前，9天RSI亦形成了一底高於一底的RSI牛背馳走勢，或反映股價有見底的機會。若果以今年4月開始形成的回調幅度，以整個跌幅的61.8%作為反彈目標，股價有望升上15港元水平，投資者可以在12.00港元水平買入，上望15港元，至於股價一旦再跌穿61.8%回調目標11.00港元，則要先行沽出止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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