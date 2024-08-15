中國聯通(0762)股價暫時跌定　上升空間相對較大博得過｜彭偉新

近日中資電信都成為大戶投資者洗倉的對象，在完全有任何利淡消息及先兆下，三家中資電信股中的兩家(包括中聯通及中電信)股價突然出現持續下跌，更罕有地出現單日急插超過7%的情況，完全與基金經理不理價減持股份的下跌情況無異，雖然市場上有部份傳媒嘗試解釋該跌幅是由於內地經濟前景看淡，尤其是在「內捲」持續下，或會影響到中資電信股的前景，不過，該原因仍然是非常牽強，主要是即使內地經濟增長持續在放緩中，但電信行業在推出更多與數字經濟有關的業務下，相信無論是毛利或純利均仍然會持續增長，因此，近日兩隻中資電信股的股價急跌，的確是個無法解釋的謎。



雖然無法解釋到今次中聯通的股價由高位7.55港元開始下跌，並失守50天及100天線支持，但今次股價大跌後，在原有的業務沒有任何值得看淡的原因下，反而是個低位吸納的大好時機，尤其是市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 9%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 11%，以及集團的 5 年年複合盈利增長會由之前倒退12.73%改善至增長16.19%，均成為繼續看好中聯通的利好因素。

而且按以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 9.3 倍，而市場給予集團的預測市盈率為 8.2 倍，較追蹤市盈率為低，而市賬率只有 0.49 倍，反映中聯通的估值仍然處於較低水平。中國聯通集團過去5年的平均Beta值為 0.75，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 7.76 港元，而最低位則曾見 4.45港元，股價於過去52周累計上升 8.07%，由年初至今計算，股價表現跑贏恒生指數，以現價中國聯通的股價較 50 天線低 9.22%，不過，現價則較 200 天線高出 7.83%，暫時股價未失守250天線，只要股價能重返100天線之上，走勢只屬於短期的回調走勢，仍然可以繼續上望之前高位。

中國聯通集團過去5年的平均Beta值為 0.75，系統性風險低於大市。（資料圖片）

中國聯通的機構投資者持股比率為1.27%，並於今年3月19日至今年8月14日期間的股價共錄得7.18%的升幅，期間，共錄得14.32 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的13.19 億港元，而散戶則佔當中的1.14 億港元。同一期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上22.04%；而最低則跌至-8.45%，而到8月14日當日則為 -8.38%暫時仍處於較低水平，只要資金再度流返中聯通股份中，整體走勢有望轉強而帶動股價由低位反彈。

中聯通股價於去年12月底時曾跌至低位見4.45港元後便持續由低位反彈，股價在持續上升下形成了一較急的上升走勢，最高曾升上7.76港元，不過，其後股價回落並再度反彈下，仍未能升破7.60港元，令到股價在7.60港元成了一主要阻力，股價在持續被拋售下，曾跌至上日低位5.88港元後反彈，由於9天RSI已由30以下水平作出反彈，反映股價已經見底，預期股價可以作短期反彈，以50天線作為反彈目標。投資者可以在6.20港元買入，上望6.80港元，至於股價一旦失守6.00港元收市宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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