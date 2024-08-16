華電國際(1071)受惠北水流入　電力股走勢有望見底｜彭偉新

再有市場報告指出北水近日再大量流向內地在香港上市的傳媒股、公用事業板塊下，令到該等股份的走勢有望在短期內轉強，尤其是部份內地電力股在內地夏季用電高峰下，加上冬季用電高峰，今年有望見到整體電股有較強的盈利增幅。其中，內地電企中的華電國際 (1071) 根據中央結算的數據所顯示，北水投資者的持股比率由近日7月23日的低位56.30%已逐步回升上58.61%(見圖1)，再度超愈了今年4月30日時的高位58.34%，正好反映出該市場報告中所指的北水持有在港上市公用股比重增加的趨勢，預期在內地股市仍然只能反覆，北水資金有機會進一步加大在港上市，而又能穩派較高股息的內地電力股份。



北水持有華電國際(1071) 的比重近日重新回升至58.61%。（圖1）

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 70.3%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 9.5%，主要是反映內地經濟前景開始回穩，另外，集團的 5 年的年複合盈利增長幅度，會由之前倒退 37.76%改善至只倒退 15.65%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.7 倍，較追蹤市盈率為低，而市賬率則為 0.53 倍，整體估值不算太高。

華電國際電力股份的機構投資者持股比率為35.91%，並於今年3月20日至今年8月14日期間的股價共錄得3.61%的跌幅，在同一期間，共錄得3.22 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的1.78 億港元(見圖2)，而散戶則佔當中的1.44 億港元。期間大戶投資者的坐貨比率最高曾升上30.96%；而最低則跌至-11.35%，而到8月14日當日則為30.96%，已升抵最高水平，正好反映出大戶投資者的資金流動力非常強勁，有望帶動股價可以在短期內進一步上升。

華電國際電力股份(01071)於今年3月20日至8月14日期間的資金流狀況。（圖2）

華電國際電力股價於去年10月由低位2.81港元持續反彈，並在一浪高於一浪下升上今年6月最高位見5.57港元後迅速回落，更形成明顯的調整，股價在月及8月分別跌至3.75港元及3.74港元後均見回穩，而該水平剛好是整個反浪總升幅的61.8%回調幅度，而且在兩次股價見底時，同期的9天RSI更形成了一底高於一底的RSI底背馳走勢，股價在過去兩周已成功由低位反彈至20天線之上，以及昨日更升上保歷加通道的頂部水平，雖然股價無法以全日最高位收市，不過，在保歷加通道的垂直高度已收窄至只有0.38港元，有望在波幅擴幅下，帶動股價作出較明顯的反彈。

投資者可以在4.20港元水平買入，並以整個回調幅度的61.8%作為反彈目標，上望4.70港元，至於股價再向下跌穿之前低位3.75港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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