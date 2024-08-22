極兔速遞（1519）經調整EBIT首盈利　包裹量增速跑贏行業｜彭偉新

全球物流服務運營商極兔速遞（1519）近日公布2024年中期業績，上半年總收入達到48.6億美元，其中核心業務快遞服務收入為47.4億美元，按年增長33.7%。上半年所有盈利指標均為正數，受中國市場單票成本下降驅動，經調整EBIT總額首次轉正，達到1.2億美元；整體淨利潤亦扭虧轉盈，相較去年同期虧損6.7億美元，上半年錄得3,102.6萬美元淨盈利。極兔速遞期内亮眼的財務數字，體現其業務穩健提升，相信今年有望見到極兔速遞健康、可持續的盈利增幅。

有市場報告稱，中國社交電商行業作為社交媒體與電子商務的完美結合，已經成為網購市場中一匹引人注目的黑馬。極兔速遞牢牢抓住了中國社交電商的增長機遇，結合開拓中國下沉市場的業務發展策略，令到其單票快遞成本持續下降，成功實現首次盈利。極兔速遞上半年中國市場收入約30億美元，按年增長約36%；經調整EBIT首次轉正，達到5,959.5萬美元；在中國處理的包裹量按年增長37%，增速居行業首位，市場份額不斷攀升。極兔速遞積極推動自動化設備投入，利用高性價比加強獲客能力，不斷提升整體物流網絡的實力及效率，促進中國市場包裹量的持續增長。

極兔速遞自2015年進入東南亞市場以來，業務保持強勁的增長勢頭，在抓準東南亞電商市場增長機遇的同時，積極開拓非電商平台客戶，在電商市場總量上升和社交電商興起中始終保持受益。期内，東南亞收入按年增長22%至15.2億美元，包裹量按年提升42%，包裹平均投遞時間按年縮短13.8%，市佔率更提高至27.4%，連續四年穩居首位。

極兔速遞。

極兔速遞在新市場積極開拓更多本土化電商客戶，業務規模亦快速擴張，體現其全球範圍持續發展的能力。其上半年新市場收入大幅增長，達到2.9億美元，主要得益於包裹量按年錄得約64%的強勁增長，以及與客戶合作模式優化使平均售價有所提高。部分新市場的寄件服務需求亦日益增長，例如沙特阿拉伯以至整個中東地區，服務個人客戶和商業組織的J&T SPEED已在今年6月27日於沙特正式落地。據統計，J&T SPEED平均配送時間僅需58小時，同城快遞更可快至14小時內送達。

截止今年6月底，極兔速遞在全球擁有約8,000個網絡合作夥伴和約19,900個網點，運營著237個轉運中心，配備了254套自動化分揀線，運營逾4,100條幹線線路和逾9,900輛幹線車輛，體現其為客戶提供優質物流服務的實力。

極兔速遞於本業績期首次實現盈利，可見公司具備長期競爭優勢。極兔速遞已被納入恆生中國企業指數和恒生滬深港通中國企業指數，將於9月9日生效，預期將吸引機構投資者補貨。投資者可以現價買入，至於股價一旦跌穿6.00港元以下收市，則先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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