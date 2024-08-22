港投首出海　夥Spark建泰國電動車充電試點　料2026年躋當地前三

港投公司公佈首個海外拓展項目，助港產綠色智能出行技術，以Spark品牌「出海」泰國，在當地開展首個大規模試點項目，有望5年內在泰國建立逾1000個充電設施。



港投預計，首階段的250個服務站預計在2025年中完成，目前已有3個服務站啟用。港投公司行政總裁陳家齊直言，Spark有望在2026年成為泰國三大電動車充電品牌之一。



陳茂波讚合作令人振奮 展綠色金融中心願景

財政司司長陳茂波致辭時指，Spark將合作當地品牌BCP，其為泰國領先的能源公司，陳茂波形容其為值得興奮的國際合作關係（an international partnership to be excited about），他表示至2030年，泰國當地的電動車佔比將達30%，前景廣闊。

他續指，今次合作且僅僅是個開始，未來還會在綠色能源、智能交通等多領域開展合作。此外，也可展示香港的綠色技術能力，達成綠色金融中心的願景。

陳茂波指，今次合作且僅開始，未來還會在綠色能源、智能交通等多領域開展合作。（資料圖片/歐嘉樂攝）

陳家齊指三大原因 選擇出海泰國

港投公司行政總裁陳家齊表示，今次選擇與泰國合作原因有三。首先，泰國電動車滲透率從2020至2023年大幅躍升，從1.4%升至14%。而在當地的電動車品牌中，排名前五的品牌中有四，都為中國品牌，排名為比亞迪（1211）、哪吒汽車等、上汽、Tesla和歐拉。

其次，泰國政府預計從2035年，禁止燃油車的使用，同時將出台類似補貼計劃，以支持電動車政策。此外，當地目前充電樁比例仍不足，目前約只有19比1的比例，而在全球其他主要地區，該比例則有10比1。

她補充指，今次合作的泰國BCP公司，成立於 1984 年，現時是一家在泰國上市的國有能源公司，在當地佔有相當的市場份額。BCP目標將其服務據點的電動車充電樁比例從 2024年的15%增加到2030年的 60%。

陳家齊強調，港投公司為「耐心資本」，尋求中長期合理財務回報。（資料圖片/黃浩謙攝）

Spark公司成立不足半年 港投：會投資不同階段公司

但值得留意的是，Spark公司只為初創公司，今年3月新成立，來自基石科技（8391）旗下。問及港投緣何選擇該公司，以及電動車充電樁競爭激烈等問題，陳家齊回應就指，港投選擇合作夥伴時「小心謹慎」，而Spark所提供的也不只有充電樁，還有配套的產品服務等。

陳家齊續強調，港投公司為「耐心資本」，肩負著雙重使命，在尋求中長期合理財務回報的同時，更重要的，是提升香港的長遠競爭力和經濟活力，因此投資處於不同發展階段的公司，根據個案情況決定投資方式（case by case），且項目的合作夥伴遍佈全球，包括私募以及公開市場。