友邦看好MCV及本港客業務　上半年增聘人手按年升19%

友邦（1299）區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，看好香港市場前進，除了內地訪客（MCV）需求仍大外，本地客業務也相信具備較大增長空間，香港人口老化加速，對於退休儲蓄及醫療產品需求也大。友邦香港每年都會增聘保險代理等人手數千人，今年上半年增聘數目較去年有所增19%。

內地客每張保單保費達1.9萬美元

至於香港市場每張保單保費，本地客戶為5,000至6,000美元，內地客約為1.9萬美元。

友邦上半年業績錄得不錯增長，中期派息增5.2%至每股44.5港仙，對於股價仍處於低位，首席執行官兼總裁李源祥表示，有信心保持強勁業績，相信股價也會有所反應。未來會維持漸進的股息政策，並推動正在進行的股票回購計劃。

友邦香港指，今年上半年增聘數目較去年有所增19%。﹙資料圖片﹚

息口變動與保險業務關聯性不大

市場預計美國將於9月啟動首次減息，陳榮聲表示，友邦在過去經歷過多個經濟及利率周期，認為保險業務同利息關聯性不大，前者更多來自長期儲蓄需求。

內地業務方面，上半年開通四川及湖北的三個城市的新業務，將繼續開拓新的內地省份經營，與相關部門討論積極，預期仍會有一到兩個新的營運牌照。