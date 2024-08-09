內地求職者湧入香港保險業　彭博指友邦設小組用普通話商銷售策略

撰文：顧慧宇
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外電報道，大量內地求職者湧入香港保險業。他們對自己在跨境的職場生涯和薪資前景感到失望，許多人試圖透過銷售保險產品謀生並留在香港。友邦、保誠及其他金融公司，正在聘請更多的內地人士，向來自內地的遊客銷售保險計劃。

內地客偏好美元及港元計價保單

《彭博》報道新冠疫情期間內地訪客（MCV）保險市場陷入低迷，去年以來香港對外通關後，內地訪客業務超過750億元。他們購買的大部分保單均以美元或與美元掛鉤的港幣計價，令資金能夠轉移到海外並進行長期投資。這些產品提供重大疾病或定期人壽保險，通常包括儲蓄或類似投資的功能，可免受人民幣貶值影響，並銷售香港較高利率回報。

而這對保險代理人來說也是一筆財富，他們透過向內地訪客出售保單來收取大筆佣金。有經紀人表示，表現最佳者每年的收入可超過1,000萬元，外加獎金。

經紀表現佳年收入可逾千萬元

香港的保險公司不允許在內地直接銷售其產品，因此許多代理商依靠家人、朋友和個人關係網，來吸引內地客前往香港簽署文件並購買保單。客戶可以開設香港銀行帳戶並在海外電匯，或使用Visa或Mastercard信用卡購買保險。內地允許個人每年從轉移最多相當於5萬美元的資金。

與此同時，在一波移民浪潮威脅香港作為國際金融中心的地位後，香港於2022年底放寬了工作簽證標準。它啟動了高才通，向來自頂尖大學的求職者和其他合格的個人提供兩年簽證，並取消了優才通的配額限制，這是另一個不需要申請人排隊工作的計劃預先。此後已有約20萬人獲得了香港工作簽證，其中絕大多數人才通行證持有者來自中國內地。

友邦、保誠及其他金融公司，正在聘請更多的內地人士，向來自內地的遊客銷售保險計劃。（資料圖片）

在最近友邦每周早晨簡報會上，大約40人組成的小組用普通話討論了銷售策略，該會議為保險代理人和其他有興趣成為代理人士而開。許多人最近根據人才計劃獲得了簽證，年齡從20多歲到50多歲不等。演講者也談到了擁有香港護照的好處，生活7年後可以獲得香港護照。友邦保險沒有回應置評請求。

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