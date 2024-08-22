施永青指同情因經濟困難撻訂買家　惟發展商追差價基於合約精神

近日有發展商向新盤撻訂買家追收差價，並引起市民熱議。中原集團代理創辦人施永青於旗下免費報章的專欄內指出，發展商有合法權利要求買家履約或補差價，若有關行為遭到輿論否定，香港合約精神便蕩然無存。



施永青在《am730》的專欄內指出，有買家撻訂是因為在支付首期後，最新樓價較早年買入樓花時下跌，認為再以較高價去完成交易十分「唔抵」而選擇撻訂。有部份買家則是為勢所逼，原計劃是透過銀行貸款以支付物業餘額，可是樓價下跌導致銀行無法借足相關款項，買家須另行籌集資金方可以完成交易。「如果買家手上現金不足，就算有心履行合約，亦會有心無力」。

施永青指出社會輿情對後一批買家十分同情，覺得他們並非蓄意違約，只是經濟條件較差，所以當發展商決定向相關未有完成交易的買家追究法律責任時，輿論竟大都站在撻訂者一邊，覺得發展商有點不近人情，應該放有關撻訂者一馬。

施永青又指出雖然也十分同情這些違約人士，他們中不少還是其客戶；可是，基於合約精神是商業社會運作的基礎，仍然認為發展商是有合法權利去要求買家履約或補差價的。如果這樣的行為也被輿論否定，香港的合約精神就會蕩然無存，天下勢必大亂，香港的營商環境就會大幅倒退，由此而帶來的經濟損失，普羅大眾亦一樣難以倖免。

指內地輿情大多同情因樓價跌受損的買家

他進一步指出在內地亦有從事地產代理生意，發覺內地輿論大多同情因樓價下跌而蒙受損失的小買家。結果鼓勵了違約者經常聚眾生事，要求發展商退訂或減價作賠償，而社會還視之為維權運動。另一方面，地方政府為了維穩，有時竟會向發展商施壓，要求順從違約民眾的要求。如是令發展商的很多原有預算都紛紛落空，有些因而資金鏈斷裂，釀成債務危機。

他亦指出最近有外商撤離中國，除了因為中國受到美國的打壓外，中國社會缺乏合約精神，亦是一個阻嚇因素。香港難得有遵守合約的傳統，希望社會輿論好好予以保護。