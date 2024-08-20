新盤撻訂重售錄83宗　呢個盤已重售7成最高危　最勁可追32%差價！

2024年第二季新盤撻訂宗數錄149宗，較上季159宗，稍為減少6%，但連續兩季逾百宗。上半年撻訂共308宗，已較2023年全年總數261宗高18%，但由於有發展商追撻訂單位差價，業主之後決定取消交易可能變得審慎。於今年第二季取消交易的149宗一手私人住宅之中，截至2024年6月有83宗已成功重售，重售比例為56%，較第一季截止於3月的重售比例59%，略低3百分點。可見第二季一手銷售有所放緩，重售撻訂單位速度亦減慢。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，雖然新盤撻訂宗數持續增多，但2023年第一季至2024年第二季總重售比例連續兩季維持72%，顯示撻訂單位只有三成仍未重售。截至2024年3月，2023年第一季至2024年第二季撻訂單位的重售比例分別錄83%、79%、91%、71%及59%。

而截至2024年6月，重售比例分別上升至83%、85%、91%、75%及79%。當中，升幅主要為2024年第一季，升20個百分點。（見附表1）

↓↓2023年至2024年第二季一手市場撻訂宗數按季分佈↓↓

附表1

維港1號及飛揚一期重售比例均超過七成

在撻訂宗數最多的9個一手項目中，有6個的重售比例達五成以上。2024年第二季撻訂宗數最多的首三位分別是啟德維港1號29宗，屯門飛揚一期26宗及元朗#Lyos 15宗。上述三個項目中，維港1號及飛揚一期的重售比例均超過七成，錄79%及73%，#Lyos則錄33%略低。至於油塘朗譽的重售比例為0%，即未有撻訂單位售出。（見附表2）

↓↓2024年第二季一手市場出現撻訂宗數的項目↓↓

附表2

油塘蔚藍東岸重售降幅最多

重售降價幅度方面，油塘蔚藍東岸8宗撻訂重售，有7宗原於2020年11月至2021年6月期間一手售出，1宗原於2023年2月一手售出，全部重售成交價均下調，降幅介乎10%到32%。降幅最多是蔚藍東岸3座高層F室，實用面積318呎，原本成交價782.14萬元，呎價24,596元，單位於2024年4月取消交易，並於同月重新以532.173萬元售出，呎價16,735元，重售價下降了32%。（見附表3）

↓↓2024年第二季一手市場撻訂重售降價幅度超過兩成六的單位↓↓

附表3

屯門飛揚一期重售降幅介乎9%到32%

屯門飛揚一期19宗撻訂重售，原於2022年6月至2023年5月期間一手售出，所有重售成交價均下調，降幅介乎9%到32%。其中降幅最明顯是飛揚1期2座高層F室，實用面積263呎，原本成交價476.3萬元，呎價18,110元，單位於2024年6月取消交易，並於同月重新以324.8萬元售出，呎價12,350元，重售價下降了32%。（見附表3）

維港1號重售降幅均一成以上、最高降28%

另外，啟德維港1號23宗撻訂重售，大部份原於2021年7月至12月期間一手售出，有21宗重售成交價下調，降幅均達一成以上。降幅最大是維港1號2B座低層J室，實用面積451呎，原本成交價1,144.7萬元，呎價25,381元，單位於2024年5月取消交易，並於同月重新以828.5萬元售出，呎價18,370元，重售價下降了28%。（見附表3）