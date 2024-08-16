追差價｜洪水橋#LYOS撻訂買家被追差價　需賠佣金、管理費兼7厘息

本港樓價大幅下挫，過去數年在樓市高峰期買入新盤樓花單位的買家，決定「壯士斷臂」撻訂離場。不過最新有買入長實（1113）旗下洪水橋新盤#LYOS的買家，在5月份撻訂後，被發展商「追收差價」，《香港01》向長實集團營業部首席經理郭子威查詢，僅獲回覆「冇乜可以講」。



據了解，發展商已向該名買家發出律師信，文件更提及除了將追收差價，更加會追收其他雜項費用、利息等，令賠償金額大幅上升，較原本預算高出5成。值得留意，利息支出更以P+2厘計算，息率高達7厘至7.875厘。



需賠利息支出、管理費、3%經紀佣金、重售律師費、終止交易費用

據悉，相關追收差價的律師信在6月中發出，要求撻訂買家在14日內清還差價，否則展開法律程序。除了成交差價之外，發展商還將追收期內利息支出、管理費、3%經紀佣金、重售律師費及終止交易費用。至於當中利息支出，將以最優惠利率P+2厘計算，約為7厘至7.875厘計算。

有撻訂買家原本預計被發展商追收50多萬元的差價，不過連同上述其他雜項及利息支出後，賠償金額達逾80萬元。

↓↓洪水橋#LYOS撻訂重售單位詳情↓↓

洪水橋新盤#LYOS。

#LYOS解作「Live Your Own Style」

#LYOS於2023年9月入伙，全盤設9座，提供341伙，實用面積由202至806平方呎。該盤在2021年推出發售，當時長實執行董事趙國雄解釋，樓盤名#LYOS是指「Live Your Own Style」，再加上「#」hashtag，表達項目的創新獨特個性，為住客帶來夢寐以求、隨心率性的自主生活模式，同時反映出項目的目標客群以年青人及崇尚型格生活的人士為主。

料為5月份撻訂重售單位 個別單位或被追收逾240萬

據悉，是次#LYOS被追收差價的單位為早前於5月份撻訂重售的單位。成交記錄冊顯示，目前有5伙單位已重售，包括3伙開放式、1伙兩房及1伙複式單位，成交價333.9萬至1,323.3萬元，較撻訂前賣平15.4%至18.8%。當中最高成交單位為上述的複式C座地下及1室19室，單位撻訂前1,565萬元售出，按最新重售價計算，買家有機會被追討241.7萬元差價。

撻訂重售單位賣平15至18%

而兩房單位原先以776萬元成交，重售後為645.2萬元，差價為130.8萬。另外3伙開放式單位重售的價錢則較之前分別相差95.9萬、78.5萬及77.3萬元。

洪水橋新盤#LYOS。