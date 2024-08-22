撻訂！政府嘔返半億辣稅　內地電子廠高層棄購3.68億瑧譽兩洋房

近年樓市大幅下跌，市場不斷錄買家撻訂離場個案，今年上半年共錄308宗撻訂個案。2022年有內地電子設備商高層豪擲3.68億元兼啃半億辣稅，買入內房保利置業（0119） 旗下屯門瑧譽兩幢洋房，不過成交記錄冊顯示，該兩幢洋房近日錄撻訂離場，料遭發展商殺訂3,674.6萬元。



此外，值得留意，由於交易取消，預計原買家內地電子設備商高層可以向稅局申請該筆高達半億元的辣稅，意味政府將損失大筆稅收。



兩年前豪擲3.68億入市 現遭殺訂逾3400萬

成交記錄冊顯示，屯門瑧譽最新錄得2伙撻訂。涉及的單位為9號洋房連9號居室及12號洋房連12號居室，實用面積為5,670平方呎及5,645平方呎，均採五房間隔。2伙單位原於2022年5月分別以1.85億元及1.83億元成交，最新同樣於8月20日正式終止交易，料買家已棄購，分別遭沒收樓價10%訂金，合共約3,474.6萬元。

瑧譽位於屯門青山公路青山灣段51至75號，合共提供22座獨立洋房及19伙居室。居室設於地庫，位於洋房前排及洋房花園之下，與洋房分隔，擁有獨立業權。

保利置業旗下屯門瑧譽。

撻訂買家屬內地電子設備商高層 當時入市啃辣稅逾半億

翻查資料指，今次撻訂買家為內地一家電子設備商宇宙集團高層人員，當中涉及林釵釵（LAM CHAI CHAI）及陳慧珊（CHAN WAI SHAN），二人均與宇宙電路板設備（深圳）董事同名 。

料可向政府申請退回半億印花稅

而由於該兩名買家屬內地背景人士，2022年入市時需繳付樓價15%的辣招稅，分別涉及2,770.5萬及2,741.48萬元。不過，由於兩人目前已取消交易，則可以在交易取消後兩年內，填妥表格並申請退回已付的印花稅，即今次撻訂直接令政府少收逾半億稅款。

據了解，宇宙集團於1988年成立，為一家擁有34年電路板自動化設備專業研發、生產製造經驗的高新技術企業，總部設於東莞鳳崗竹塘工業區。

宇宙電路板設備。（網站截圖）

市場已出現發展商「追收差價」個案 未見保利有重推洋房之銷售安排

事實上，近年樓市大幅下跌，早已不斷錄得買家撻訂離場個案，2024年上半年共錄308宗撻訂個案。近期更出現發展商向撻訂買家「追收差價」的事件， 當中不單向撻訂買家追收單位重售後的差價，亦包括需賠償發展商利息支出、管理費、經紀佣金、重售律師費，以及終止交易費用等。

另外上述兩幢洋房亦未見有重推的銷售安排，《香港01》就發展商內房保利置業查詢會否在日後重售後向撻訂買家追收差價，以及會否於短期內重推作出查詢，惟截稿前未有回覆。