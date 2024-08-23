創科實業(0669)資金流入轉強　配合技術走勢有望試120元｜彭偉新

創科實業中期業績符合預期，毛利率按年提升67個基點至39.9%，主要受惠於核心品牌Milwaukee的高利潤貢獻，以及電池售後業務強勁增長和新產品推出的新增長動力，令到市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 15.4%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 18.8%，而集團的5 年年複合盈利為增長，亦會由之前的 6.75% 改善至9.83%。市場預期集團今年全年盈利為每股4.81港元，令到預測市盈率達到21.6倍，不過，預期當2025年全年每股盈利升上5.67港元後，2025年的預測市盈率將會跌返18.3倍，估值將會返回較合理的水平。



集團過去5年的平均Beta值為 1.43，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 116.1 港元，而最低位則曾見 67.35港元，股價於過去52周累計上升 34.72%，股價表現跑贏恒生指數，以現價計創科實業的股價較 50 天線高出 10.56%，另外，現價亦較 200 天線高出 12.77%，整體短期走勢較中線及長線走勢表現為佳，預期在技術走勢上仍然偏好。

現價亦較 200 天線高出 12.77%，整體短期走勢較中線及長線走勢表現為佳，預期在技術走勢上仍然偏好。（資料圖片）

另外，創科實業的機構投資者持股比率為43.07%，並於今年3月27日至8月21日期間的股價共錄得3.21%的跌幅，不過在股價下跌期間，反而共錄得34.15 億港元的資金流入，當中單計大戶已佔其中的30.83 億港元，至於散戶則佔當中的3.33 億港元。另外，期間大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.65%；而最低則跌至 -3.25%，而到8月22日當日則為5.58%，反映資金流的動力正在改善中，有助股價進一步被推高。

至於技術走勢方面，股價自2021年8月至11月期間曾兩次升上高位見174.50港元後見頂回落，在股價失守20天線及50天線支持後，股價形成了一浪低於一浪走勢，最低更跌至10月中的67.35港元水平後，在同期的9天RSI形成了一底高於一底走勢，形成了RSI牛背馳走勢後，股價開始由低位反彈，並逐步收復10天線至50天線的阻力，股價更形成了一浪高於一浪形態，預期股價可以按整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，上望133.5港元，投資者可以在105港元買入，先以120元水平作為短期上望空間，至於若股價能成功升破，則上望133.5港元，只要股價能企穩在50天線95.5港元之上，則毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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